    23:13, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жетісу облысында көлік қозғалысы шектелді

    ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты бір облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Жетісу облысында көлік қозғалысы шектелді
    Фото: ҚазАвтоЖол

    2025 жылғы 27 желтоқсан сағат 23:20-да ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан – Достық станциясына дейін) көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді. 

    Жолды 2025 жылғы 29 желтоқсан сағат 15:00-де ашу жоспарланған.

    Еске сала кетейік, бұған дейін 27 желтоқсанда республика бойынша қай жолдарда қозғалыс шектелгенін хабарлағанбыз. 

    Тегтер:
    Жетісу облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
