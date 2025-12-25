14:34, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу өңірінде ауа райының қолайсыздығына байланысты Көктұма ауылынан Достық станциясына дейін жол жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.
— 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 14:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал — Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылы — Достық станциясы) көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын бүгін Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазғанбыз.