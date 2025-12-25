KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:34, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жетісу облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу өңірінде ауа райының қолайсыздығына байланысты Көктұма ауылынан Достық станциясына дейін жол жабылды, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    — 2025 жылғы 25 желтоқсан сағат 14:00–де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Үшарал — Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылы — Достық станциясы) көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын бүгін Қазақстанның 15 облысында ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Жетісу облысы Аймақ Ауа райы жүргізуші Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар