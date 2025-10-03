03:31, 03 Қазан 2025 | GMT +5
Жетісу облысында құтқарушылар тауда қалған екі жасөспірімді эвакуациялады
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысы Ескелді ауданындағы «Бурханбұлақ» учаскесінде Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел-құтқару жасағы екі жасөспірімді эвакуациялады, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
Ведомство мәліметінше, 2005 және 2007 жылы туған жасөспірімдер мотоциклмен таулы аймаққа шығып, батпақта қалып қойған. Олар өздігінен төмен түсе алмаған.
Оқиға орнына барған құтқарушылар жасөспірімдерді теңіз деңгейінен 1500 метр биіктіктен түсіріп, қауіпсіз жерге жеткізді. Медициналық көмек қажет болған жоқ.