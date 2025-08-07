Жетісу облысында пойыз кенеттен жолға шыққан кісіні басып кетті
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Бөгде адамның темір жол бойына кенеттен шыға келуіне байланысты машинист шұғыл тежеуді қолданған. Бұл туралы «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі мәлім етті.
— 6 тамызда сағат 19-52-де Қарабұлақ — Тентек аралығында машинист бөгде адамның темір жолға кенеттен шыға келуіне байланысты шұғыл тежеуді қолданды. Қашықтықтың қысқалығынан басудың алдын алу мүмкін болмады, — делінген хабарламада.
ҚТЖ азаматтарды өте мұқият болуға және темір жолдардың жанында болу ережелерін сақтауға шақырады.
— Рұқсат етілмеген жерлерде жолдарды кесіп өту қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін еске саламыз, — деді «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі.
Еске сала кетейік, бұған дейін Семейде жолдан өтпек болған әйелді пойыз басып кеткенін жазған едік.