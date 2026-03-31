    11:55, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР ТЖМ «ҰҒСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі бүгін, 31 наурыз сағат 11:11-де жер сілкінісін тіркеді.

    Индонезияда күшті жер сілкінісі болды
    Фото: oxu.az

    Эпицентрі Қазақстан аумағында, Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 273 км қашықтықта орналасқан.

    Эпицентр координаттары: 44.609º с.е., 79.709º ш.б. Тереңдігі — 10 км.

    Есептік қарқындылығы (балмен):

    Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы — 2 балл

    Жетісу облысы, Текелі қаласы — 2 балл

    Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы — 2 балл

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәліметтер түскен жоқ, тұрғындардан 112 нөміріне қоңыраулар тіркелмеді.

    Алматыда жер сілкіністері туралы автоматтандырылған ерте құлақтандыру жүйесі қалай жұмыс істейді? Kazinform тілшісі анықтап көрді.

    Эльмира Оралбаева
