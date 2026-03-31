11:55, 31 Наурыз 2026 | GMT +5
Жетісу облысында жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР ТЖМ «ҰҒСНИ» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі бүгін, 31 наурыз сағат 11:11-де жер сілкінісін тіркеді.
Эпицентрі Қазақстан аумағында, Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 273 км қашықтықта орналасқан.
Эпицентр координаттары: 44.609º с.е., 79.709º ш.б. Тереңдігі — 10 км.
Есептік қарқындылығы (балмен):
Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы — 2 балл
Жетісу облысы, Текелі қаласы — 2 балл
Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы — 2 балл
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәліметтер түскен жоқ, тұрғындардан 112 нөміріне қоңыраулар тіркелмеді.
