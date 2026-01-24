KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:34, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жетісу облысында жол апатынан 5 адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алған 2 жолаушы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Жетісу облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

    Жетісу облысындағы жол апаты
    Фото: Видеодан скрин

    24 қаңтар күні шамамен сағат 15:30–да Жетісу облысы Ақсу ауданында «Көшкентал — Қапал» автожолының 4-шақырымында екі автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды.

    Алдын ала мәліметтерге сәйкес, Toyota Avalon және Toyota Camry маркалы автокөліктер соқтығысқан. Оқиға орнына жедел түрде тергеу-жедел тобы шығып, алғашқы тергеу әрекеттері жүргізілуп жатыр.

    — Жол-көлік оқиғасы салдарынан 5 адам қаза тапты. Әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алған 2 жолаушы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, барлық нұсқалар қарастырылып жатыр. Тергеп-тексеру барысы Департамент басшылығының бақылауында. Полиция қаза тапқандардың жақындары мен туыстарына қайғыра көңіл айтады, — делінген хабарламада.

    Тәртіп сақшылары жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, жылдамдық режимін бұзбай, арақашықтықты сақтауға және жолда барынша мұқият болуға шақырады.

    Осыдан бұрын Ақтау қаласынан Бейнеуге бағыт алған автобус апатқа ұшырап, 4 адам мерт болғанын жазғанбыз.

    Өлім-жітім Жетісу облысы Аймақ Полиция Жол апаты
