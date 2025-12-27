KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:41, 27 Желтоқсан 2025

    Жетісу облысында жол ашылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАВтоЖол Жетісу облысында көлік қозғалысы ашылғанын хабарлады.

    Абай облысында уақытша көлік кептелісіне байланысты жол қауіпсіздігі күшейтілді
    Фото: Pexels

    - 27 желтоқсан сағат 01:00-де республикалық маңызы бар «Сарыөзек – Көктал» автожолының 40-68 шақырым аралығындағы (Алтынемел асуы) учаскесінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс ашылады, - делінген хабарламада.

    Бүгін, сағат 22:00-де облыста ауа райының нашарлауына байланысты жол жабылған еді.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Айта кетейік, Түркістаннан Алматыға қарай жүк көліктерінің қозғалысы шектелді.

     

    Эльмира Оралбаева
