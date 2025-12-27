00:41, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жетісу облысында жол ашылды
АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАВтоЖол Жетісу облысында көлік қозғалысы ашылғанын хабарлады.
- 27 желтоқсан сағат 01:00-де республикалық маңызы бар «Сарыөзек – Көктал» автожолының 40-68 шақырым аралығындағы (Алтынемел асуы) учаскесінде барлық көлік түрлері үшін қозғалыс ашылады, - делінген хабарламада.
Бүгін, сағат 22:00-де облыста ауа райының нашарлауына байланысты жол жабылған еді.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
Айта кетейік, Түркістаннан Алматыға қарай жүк көліктерінің қозғалысы шектелді.