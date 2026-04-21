Жетісу облысындағы мектеп медпункттері қажетті құралдармен қамтамасыз етілмеген
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысының Ақсу ауданында оқушыларға медициналық көмек көрсетуде заңбұзушылықтар анықталды. Тексеру барысында бірнеше мектептің оқушылары тиісті медициналық көмексіз қалғаны белгілі болды.
Жетісу облыстық прокуратурасының мәліметінше, мектептегі медициналық пункттер қажетті дәрілік заттармен және құрал-жабдықтармен жасақталмаған.
— Бірқатар мектепте оқушылар саны белгіленген нормативтен асса да, медицина қызметкерлері штаттық режимге сай емес. Соның салдарынан 3 мыңнан астам бала дер кезінде медициналық көмек алу құқығынан іс жүзінде шектелген, бұл ҚР Конституциясы мен заңнамасының нормаларын тікелей бұзу, — делінген ақпаратта.
Прокуратура мәліметінше, қадағалау актісін қарау нәтижелері бойынша кінәлілер заң бойынша жауапқа тартылған. Тиісті мекемелер бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдап жатыр.
— Кәмелетке толмағандардың мүдделерін қорғау және өскелең ұрпақтың денсаулығын сақтау облыс прокуратурасы қызметінің басым бағыттары болып қала береді. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыс бұзылған құқықтарды уақтылы қалпына келтіруге және алдағы уақытта мұндай заңбұзушылықтарға жол бермеуді көздейді, — деп жазды прокуратураның баспасөз қызметі.
Айта кетейік, Павлодар қаласының прокурорлары халыққа медициналық көмек көрсетуге арналған «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-тың бюджет қаражаты мен активтерінің жұмсалуына жүргізілген тексеру барысында жалған қызмет көрсету фактілерін анықтады.
Сондай-ақ Маңғыстау облысының медицина саласы бойынша 600 млн теңгеден астам жымқыру дерегі анықталды.