«Жетісу» волейбол клубы оныншы рет Қазақстан чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында «Барыс арена» стадионында волейболдан әйелдердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының екінші финалдық кездесуі аяқталды.
Кеше Қазақстанның тоғыз дүркін чемпионы «Жетісу» (Талдықорған) командасы «Қуанышты» (бас бапкері Юрий Панченко) 3:2 есебімен тізе бүктірген еді.
Бұл жолы алғашқы екі партияда сербиялық маман Марко Гршичтің шәкірттері басымдылық танытты — 25:13, 25:21.
Үшінші сетті Орал волейболының түлегі, «Қуаныш» және Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Сана Анарқұлова бастаған солтүстікқазақстандықтар өз пайдасына жазды — 25:21.
Төртінші сетте «Жетісудың» капитаны, ресейлік Мария Фролова жеңіс нүктесін қойды — 25:21. Қорытынды есеп — 3:1.
Осылайша, «Жетісу» клубы өз тарихында оныншы рет Қазақстан чемпионатында үздік шықты.
Қола жүлде үшін бәсекеде бүгін «Берел» (Өскемен) командасы Түркістанның «Тұранын» 3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:17) жеңіп, есепті теңестірді. Қазақстан біріншілігінің қола жүлдегері ертең қосымша үшінші матчта анықталады.
Ал 5-8 орындар үшін ойындарда ақтөбеліктер «Қарағандыдан» 3:0 (25:17, 25:14, 25:18) есебімен басым түссе, алматылықтар «Астанадан» айласын асырды — 3:0 (25:11, 25:22, 25:18).
Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Қазақстан чемпионатында алғашқы финалдық кездесуде «Жетісудың» жеңіске жеткенін жазған болатынбыз.