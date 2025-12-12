Жетісуда апатты немесе үш ауысымды мектеп жоқ — әкім
АСТАНА. KAZINFORM – Жетісу облысында соңғы үш жылда 1 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді немесе 13 498 отбасы жаңа баспана алды. Бұл туралы өңір әкімі Бейбіт Исабаев есептік кездесуінде баяндады.
Өңір басшысының айтуынша, 2 362 баспана халықтың әлеуметтік осал топтарына, 388-і апатты тұрғын үйде тұратындарға берілді.
– Үш жылда жаңадан салынатын немесе жөндеуді қажет ететін әлеуметтік нысандар орта есеппен 55,8%-ға жаңартылды, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт салаларындағы 276 нысан жаңартылды, – деді Б.Исабаев Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында.
Атап айтқанда, білім беру саласында 19 жаңа нысан салынып, 22-сі күрделі жөндеуден өтті. Нәтижесінде бейімделген мектептер саны 69-дан 38-ге дейін қысқарды. Бұл ретте облыста апатты жағдайдағы және үш ауысымды мектеп жоқ.
Ал денсаулық сақтау саласында 149 жаңа нысан қолданысқа беріліп, 13 нысанға күрделі жөндеу жасалды. Сондай-ақ облыс құрылғаннан бері 39 спорттық және 34 мәдениет нысандары жаңартылып, пайдалануға берілген.
– Бұдан бөлек, инвесторлар есебінен Талдықорған қаласында жабық мұз аренасы, спортшыларға арналған төрт қабатты тұрғын үй және екі үстел теннисі орталығы салынды, – деді Бейбіт Исабаев.
Айта кетейік, Жетісу облысында орталық су жүйесімен қамту 99,9%-ға жетті, газдандыру деңгейі жыл соңына дейін 72% болады.