KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:29, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Жетісуда мал ұрылары ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысы прокуратурасының бастамасымен жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында мал ұрлығымен айналысқан 6 адамнан тұратын қылмыстық топ әрекетінің жолы кесілді.

    барымташы
    Фото: видеодан алынған кадр

    Олардың заңсыз әрекетінен келген шығын 20 млн теңгеден асады.

    — Сарқан ауданы Бақалы ауылында арнайы операция барысында 43 бас ірі қара мал, пышақ, арқан тәріздес қылмыс құралдары, сондай-ақ сойылған малдар сияқты заттай айғақтар тәркіленді.

    Тәркіленген мүлік қылмыстық әрекеттің жүйелі түрде жасалғанын дәлелдейді. Күдіктілердің әрекеті облыс тұрғындарына елеулі зиян келтірген, — делінген хабарламада.

    Күдіктілер ұсталып, қамауға алынды.

    Қазіргі уақытта олардың облыс аумағында осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

    Айта кетелік жыл басынан мал ұрлығы қай өңірлерде көп екені анықталды

    Тегтер:
    Ұрлық Жетісу облысы Прокуратура Қылмыс Мал шығыны
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар