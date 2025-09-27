Жетісуда мектеп асханасындағы самсадан ақ құрттар шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысы Көксу ауданындағы мектепте жайсыз жайт орын алды. Әлеуметтік желіде Медеубай Құрманов атындағы № 2 мектептің оқушысы сатып алған самсадан ақ құрттар шыққан, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Оқушы жыбырлаған дернәсілдерді видеоға түсірген. Әлеуметтік желіде кең тарап кеткен бейне жазба облыс тұрғындарының ашу-ызасын тудырды. Кадрларда мектеп нан өнімдерінің ішінде бір нәрсенің қозғалып жатқаны анық көрінеді. Instagram желісіндегі видеоға ашуланған халық тез арада тергеу жүргізу қажет деді.
Мектеп оқушыларының ата-аналары жергілікті билікке хабарласып, түсініктеме беруді талап етті.
Көксу аудандық білім бөлімінің басшысы Қуат Күзбаев жағдайға қатысты пікір білдірді.
— Жарияланған бейнежазбадан хабардармыз. Мектептің ата-аналар комитетімен бірлесіп тексеру жүргізіліп жатыр. Аудандық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау бөліміне ресми сауал жолданды. Санитарлық тексеріс қорытындысы бойынша мектеп асханасын жалға алушыға ҚР заңнамасына сәйкес шара қолданылады, — деді бөлім басшысы.
Тексеру нәтижесі әлі жарияланбады. Аудан тұрғындарының алаңдаушылығы артып келеді. Егер мектеп асханасы шынымен де санитарлық талаптарды өрескел бұзса, бұл білім беру ұйымдарындағы тамақтандыру жүйесі үшін дабыл болмақ.
