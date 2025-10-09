Жетісуда педофил әке өмір бойына бас бостандығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында «кәмелетке толмаған қызына қатысты зорлық-зомбылық сипаттағы әрекеттер жасады» деп айыпталған ер адамға қатысты қылмыстық іс қаралды.
Кәмелетке толмаған жәбірленушінің мүддесі ескеріліп, сот процесті жабық өткізді.
Сотталушының кінәсі жәбірленуші мен оның заңды өкілінің айғақтары, тергеу материалдары, сараптамалық қорытындылар мен сот-медициналық сараптама нәтижелерін қамтитын дәлелдемелердің жиынтығымен расталады.
Сот отырысында прокурор айыпталушыны өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрады. Жәбірленушінің заңды өкілі бұл ұстанымды қолдады. Алайда сотталушы өз кінәсін мойындамады, ал қорғаушысы ақтау үкімін талап етті.
Сот Қылмыстық кодекстің 121-бабының 4-бөлігі бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастырады.
Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, оны өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын төтенше жағдайлар жүйесінің түзеу мекемесінде өтеу туралы үкім шығарды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Осыдан бір ай бұрын Жамбыл облысында да педофил әке өмір бойына бас бостандығынан айырылған болатын.