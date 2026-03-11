Жетісудағы Алтынкөлде құтқарушы қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Жетісу облысының Панфилов ауданында Алтынкөл көлінде жүргізілген құтқару операциясы кезінде өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері қаза тапты.
ТЖД хабарлағандай, 2026 жылдың 7 наурызында қызмет пультіне Атамекен ауылдық округіндегі Алтынкөл көлінде балық аулау кезінде мұз жарылғаны туралы хабар түскен. Нәтижесінде бір ер адам сынып, бөлінген мұзда қалып, су қоймасының ортасына ағып кеткен.
– Оқиға орнына Жаркент қаласының № 11 өрт бөлімі қызметкерлері, Талдықорған қаласының жедел-құтқару жасағы, сондай-ақ ҚР ТЖМ мен Алматы облысы ТЖД «Барыс» республикалық құтқару қызметінің құтқарушылары жіберілген, — деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаменті.
Алайда құтқару операциясы кезінде мұз тағы да жарылып, қайғылы жағдай болған.
– Салдарынан Панфилов ауданы ТЖ бөлімінің № 11 өрт бөлімі қарауыл бастығы, азаматтық қорғау майоры Дамир Таранов қаза тапты. Ол оқиға орнында болып, құтқару жұмыстарына қатысқан, - деп хабарлады Жетісу облыстық ТЖД.
Дамир Таранов 1994 жылдың 28 маусымында дүниеге келген. Ол азаматтық қорғау жүйесінде кәсіби қызметін 2012 жылы бастаған. 2016 жылдан бастап Панфилов ауданы мен Қапшағай қаласының өрт бөлімшелерінде әртүрлі лауазымдарда жұмыс істеп, өртке қарсы қызмет органдарында тәжірибе жинаған. Соңғы жылдары Дамир Таранов Жетісу облысы Панфилов ауданының № 11 өрт бөлімінде қызмет атқарған.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысындағы гарнизонда әскери қызметші қаза тапқаны хабарланған.