Америкалық дипломаттар Францияның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінде бойкот жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Америкалық дипломаттар халықаралық ұйымның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссарының мандатын ұзарту мәселесі бойынша келіспеушіліктерге байланысты француз өкілдерінің сөз сөйлеуі кезінде БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің залынан шығып кетті, деп хабарлайды France24.
Бұл қадам демалыс күндері БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің екі тұрақты мүшесі арасындағы шиеленіскен келіссөзден кейін болды. Франция Вашингтонды Фолькер Түрктің БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары лауазымындағы өкілеттігін тағы төрт жылға ұзартуға қарсы дауыс бергені үшін сынға алды.
Жауап ретінде АҚШ-тың БҰҰ-дағы елшісі Майк Уолц Францияны БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі басшысын қолдады деп айыптады. Оның айтуынша, ол «АҚШ пен Израиль сияқты демократиялық елдерді сынға алып, бұл ретте әлемдегі ең қатыгез қанаушылармен достасып жүр».
АҚШ-тың БҰҰ-дағы елшісі Дэн Негреа америкалық делегация Францияның сөз сөйлеуі кезінде бөлмеден шығып кеткенін және Франция «менсінбейтін және құрметтемейтін риторикасынан бас тартқанша» осылай жалғастыра беретінін мәлімдеді.
Жұма күні БҰҰ Бас Ассамблеясы Израильдің Газа секторындағы саясатын ашық сынға алып, АҚШ иммиграциялық ұстау орталықтарындағы өлім-жітімді тергеуге шақырған Түрктің мандатын ұзарту үшін дауыс берді (144 адам қолдады, 10 адам қарсы шықты, 13 адам алыс қалды).
Осыған дейін БҰҰ Бас Ассамблеясы 2028 жылды Халықаралық құқық жылы деп жариялағанын хабарладық.