02:24, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жезқазғанда тұрғын үй өртеніп, 80-ге жуық адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Жезқазған қаласында көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде өрт шықты, деп хабарлайды облыстық ТЖД баспасөз қызметі.
Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына келген кезде пәтер ішінде қою түтін байқалып, тұрғындарға қауіп төндірді.
— Өрт орнына Ұлытау облысы ТЖД күштері мен құралдары жедел түрде жетіп, барлау және эвакуациялау жұмыстарын бастады. Құтқарушылардың күшімен 9 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланды. Тағы 72 тұрғын өздігінен эвакуацияланды. Қызыл жалын төрт бөлмелі пәтердің жатын бөлмесін шарпыған. Өрт қысқа мерзімде сөндірілді, — делінген ведомство хабарламасында.
Осыған дейін Kazinform тілшісі 50 жылда Қытайда болған ірі өрт апаттарына шолу жасады.