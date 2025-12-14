KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:24, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жезқазғанда тұрғын үй өртеніп, 80-ге жуық адам эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Жезқазған қаласында көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде өрт шықты, деп хабарлайды облыстық ТЖД баспасөз қызметі.

    л
    Фото: pexels

    Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына келген кезде пәтер ішінде қою түтін байқалып, тұрғындарға қауіп төндірді.

    — Өрт орнына Ұлытау облысы ТЖД күштері мен құралдары жедел түрде жетіп, барлау және эвакуациялау жұмыстарын бастады. Құтқарушылардың күшімен 9 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланды. Тағы 72 тұрғын өздігінен эвакуацияланды. Қызыл жалын төрт бөлмелі пәтердің жатын бөлмесін шарпыған. Өрт қысқа мерзімде сөндірілді, — делінген ведомство хабарламасында.

    Осыған дейін Kazinform тілшісі 50 жылда Қытайда болған ірі өрт апаттарына шолу жасады.

    Тегтер:
    Оқиға Өрт Құтқарушылар Ұлытау облысы Жезқазған
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар