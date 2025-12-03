KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:31, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жезқазғаннан Балқаш пен Түркістанға әуе рейстері ашылады

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — 2026 жылы Жезқазғаннан Балқаш пен Түркістан қалаларына жаңа әуе рейстері ашылады. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспеков есептік кездесуінде айтты.

    Иран әуе кеңістігінің жабылуына байланысты ұшақтар Ташкент әуежайына қонып жатыр
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    Оның айтуынша, облыс құрылғаннан бері жаңа 3 автобус маршруты (Жаңаарқа, Қаражал, Сарысу) мен Шымкент қаласына 1 авиамаршрут ашылған болатын. 

    — Қазір облыс орталығынан 4 бағытта авиамаршруттар ұйымдастырылған (Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды). Ал 2026 жылы Балқаш және Түркістан қалаларына әуе рейсін ашу жоспарланған, — деді әкім елордада Орталық коммуникациялар қызметінде. 

    Жалпы облыс аумағында 29 автобус маршруты ұйымдастырылған. Қалалық қоғамдық көлікке биыл 721 млн теңгеге жаңа автобустар сатып алынды. Осылайша қалалық автобустар 42% жаңартылды. 

    Биыл ұзындығы 316 шақырымға жететін Қызылжар-Мойынты жаңа теміржол желісінің құрылысы басталды. 

    Премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес, биыл облыс бойынша 4 теміржол вокзалында (Жезқазған, Қаражал, Жаңаарқа, Қызылжар) құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

    Бұған дейін Дастан Рыспеков Қызылорда-Жезқазған автожолы қашан қолданысқа берілетінін айтқан еді. 

    Сондай-ақ, Ұлытау облысының бюджеті 30 млрд теңгеге артты. 

