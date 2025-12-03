Жезқазғаннан Балқаш пен Түркістанға әуе рейстері ашылады
ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — 2026 жылы Жезқазғаннан Балқаш пен Түркістан қалаларына жаңа әуе рейстері ашылады. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспеков есептік кездесуінде айтты.
Оның айтуынша, облыс құрылғаннан бері жаңа 3 автобус маршруты (Жаңаарқа, Қаражал, Сарысу) мен Шымкент қаласына 1 авиамаршрут ашылған болатын.
— Қазір облыс орталығынан 4 бағытта авиамаршруттар ұйымдастырылған (Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды). Ал 2026 жылы Балқаш және Түркістан қалаларына әуе рейсін ашу жоспарланған, — деді әкім елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.
Жалпы облыс аумағында 29 автобус маршруты ұйымдастырылған. Қалалық қоғамдық көлікке биыл 721 млн теңгеге жаңа автобустар сатып алынды. Осылайша қалалық автобустар 42% жаңартылды.
Биыл ұзындығы 316 шақырымға жететін Қызылжар-Мойынты жаңа теміржол желісінің құрылысы басталды.
Премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес, биыл облыс бойынша 4 теміржол вокзалында (Жезқазған, Қаражал, Жаңаарқа, Қызылжар) құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін Дастан Рыспеков Қызылорда-Жезқазған автожолы қашан қолданысқа берілетінін айтқан еді.
Сондай-ақ, Ұлытау облысының бюджеті 30 млрд теңгеге артты.