ЖИ – АҚШ пен Қытай арасындағы қырғи-қабақ соғыстың себебі
Құжатта Қытай Коммунистік партиясының (ҚКП) жасанды интеллект (ЖИ) саласындағы әлемдік көшбасшыға айналу «табалдырығында» екені ескертіледі. Егер ҚКП өзі жоспарлағандай 2030 жылға қарай ЖИ-де үстемдікке қол жеткізсе, АҚШ «екінші дәрежелі немесе одан да нашар державаға» айналады.
Сондай-ақ егер Қытай ЖИ саласында әлемдік көшбасшыға айналса, ҚКП «бүкіл әлемде технологиялық стандарттарды белгілей алатын жағдайда болуы мүмкін, ал америкалық және басқа да батыс компаниялары өз технологияларын ҚКП қамқорлығымен жасалған технологияларға бейімдеуге мәжбүр болатыны» ескертіледі.
Баяндамада егер ҚКП арзан және жоғары сапалы жасанды интеллектпен «әлемдік нарықты толтыра» алса, Қытай америкалық компанияларды ығыстыра алатыны айтылған.
ҚКП-ның жасанды интеллект саласындағы жетістіктері АҚШ-қа барлық салаларда, соның ішінде автономды қару-жарақ шығаруда да қиындық тудырады. ҚКП нысаналарды бақылау және жою үшін ұшқышсыз ұшу аппараттарын, роботтандырылған құралдар және иттерді топ-тобымен орналастыру технологиясын игерді, бұл нысаналарды адамның минималды араласуымен бақылау және жоюға мүмкіндік беріп отыр. ҚКП «супер сарбаздар» деп атайтын гуманоидты жауынгерлік роботтар әзірлеудің алғашқы сатысында, бірақ қазірдің өзінде топ-топ болып жұмыс істей алады.
Қауіпсіздік саясаты орталығының аға сарапшысы және есептің авторы Майкл Уоллер Америка Қытайдың жасанды интеллект саласында оны басып озуына жол берсе, «бәрін» жоғалту қаупі бар екенін мәлімдеді.
- Егер Қытайдың жасанды интеллект саласындағы көшбасшы болуына жол берсек, біз бәрін жоғалтамыз. Олар ЖИ жұмысына қуат беретін аппараттық қамтамасыз етуді жасау үшін қажетті компоненттерді басқарып отыр. Егер олар әлемдік нарықта үстемдік етіп, жаһандық стандарттарды орната алса, біз Қытай Коммунистік партиясына жұмыс істейтін боламыз, - деді Майкл Уоллер.
