ЖИ ауа райының Қытайдағы қор нарықтарына әсерін болжайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай қаржы нарықтарына ауа райы жағдайларының әсерін талдау үшін «Шанцзи» алғашқы ЖИ моделін іске қосты, деп хабарлайды жергілікті БАҚ.
Фудан университеті мен Ұлттық метеорологиялық ақпарат орталығы бірлесіп әзірлеген модель метеорологиялық факторлардың қаржы активтерінің бағасына әсерін зерттеуге және тәуекелдерді басқару мен инвестициялық шешімдер қабылдау үшін инновациялық құралдар жасауға бағытталған.
Басылымда жаһандық климаттың өзгеруі және көміртегі бейтараптылығы ұлттық стратегиясын іске асыру жағдайында экономиканың нақты субъектілері физикалық климаттық тәуекелдер мен энергияның ауысу тәуекелдерінің тоғысуына тап болып отырғаны атап өтілген. Метеорологиялық құбылмалылық ауа райы факторлары маңызды өндірістік активке айналатын жел және күн энергиясы генерациясын қоса алғанда жаңартылатын энергия көздері индустриясына ерекше әсер етеді.
ЖИ моделін жетекші әзірлеуші және Қытай метеорологиялық басқармасы зертханасының директоры Чжао Янься атап өткендей, «Шанцзи» архитектурасы жаһандық метеорологиялық қайта талдау деректерін нарықтық индикаторлармен біріктіреді. Модель Қытайдың қор нарықтарында айналатын бағалы қағаздардың (А класындағы акциялар) кең ауқымы бойынша қысқа мерзімді предиктивтік талдауын жүргізуге мүмкіндік береді.
Әзірлеушінің айтуынша, модельді тексеру оның баламалы энергетика, мұнай-химия өнеркәсібі, құрылыс және агроөнеркәсіп кешені сияқты ауа райына сезімталдығы жоғары салаларды анықтау мүмкіндігін растады.
Модельді сынау қорытындыларына негізделген инвестициялық стратегиялар әртүрлі тарихи кезеңдер бойынша тұрақты оң кірістілікті көрсетті. Бұл Қытай қор нарығына метеорологиялық факторларды есепке алудың тиімділігі мен практикалық әлеуетін растап отыр, деп жазды басылым.
Модельді тағы бір әзірлеуші, Фудань университетінің ЖИ саласындағы инновациялар және өнеркәсіптік даму институтының профессоры Ли Хао «Шанцзиді» коммерциялық қолданудың кең әлеуетін атап өтті.
- Ауа райына сезімтал салалардағы жария компаниялар бұл модельді климаттық тәуекелдерді басқару және нарықтық капиталдандыруды сақтау үшін пайдалана алады. Банктер мен сақтандыру компаниялары үшін бұл әзірлеме кепілдендірілген несие беру мәмілелеріндегі тәуекелдерді азайтуға және климаттық қаржыландыру өнімдерінің портфолиосын кеңейтуге мүмкіндік береді, - деді ол.
Оның атап өтуінше, инвесторлар үшін модель сандық талдаудың көмекші құралы ретінде қызмет етеді, ал академиялық қауымдастық өкілдері оның нәтижелерін активтердің бағасын белгілеу теорияларын тексеру және жетілдіру үшін пайдалана алады.
Еске сала кетсек, 2025 жылдың қазан айында Қытай шетелдік инвесторлар үшін қор опциондары нарығын ашып, юаньдағы активтердің тартымдылығын арттыруға тағы бір қадам жасады.