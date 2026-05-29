ЖИ-ді бірлесіп дамыту ЕАЭО-ның технологиялық прогресіне қуатты серпін береді – Садыр Жапаров
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысында одақ аясындағы қатынастарды цифрландыру бастамаларын Бішкектің де қолдайтынын айтты.
- Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ нарық кеңістігіне айналуға ғана емес, технологиялық серіктестік пен бірлескен инновациялардың платформасы болуға, жаңа өсім қалыптастыруға әлеуеті жеткілікті екеніне сенімдімін. Жасанды интеллектіні бірлесіп дамыту одақтың технологиялық қадамына қуатты серпін беретініне сенім білдіреміз, - деген Садыр Жапаров одақ елдері Азия мен Африканың бірнеше мемлекетімен тікелей сауда нарығын түзе алғанын еске салды.
Сондай-ақ, ол одақ нарығын либералдандыру ішкі өндірушілерді осалдыққа тап келтірмеу керек деген ой айтты.
- Әлемдік тәжірибе айқын көрсеткен. Өндіріс базасын бірге нығайтпастан нарықтарды ашу өнеркәсіп әлеуетін жоғалтуға әкеледі. Қазір бізде өнеркәсіп саласындағы кооперациялық жобаларда пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау құралы бар. Бұл тетік агроөнеркәсіп кешеніне де енгізіледі. Алайда ЕАЭО аясындағы кооперация ірі бизнестің алаңы болып қалып отыр. Шағын және орта бизнес одақтың ірі кәсіпорындарының жеткізілім тізбегіне кіре алмай отыр. Экономикасы осал елдің аумағында өндірісті жергіліктендіру жобалар іс жүзінде жүріп жатқан жоқ. Жыл аяғына комиссия бірлескен өндірістік қуаттарды экономикасы осал елдердің аумағында жергіліктендіруге ынталандыратын тетіктер ұсынады деп үміттенеміз, - деді Қырғыз Республикасының Президенті.
Айта кетейік, Астана қаласында Қазақстан төрағалығы аясында Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің екі күндік отырысы өтіп жатыр.