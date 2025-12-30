ЖИ-дің арқасында 22 жастағы үш кәсіпкер миллиардер атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық Forbes журналының 40 жасқа дейінгі, өз еңбегімен байлыққа қол жеткізген әлемдегі ең бай адамдар тізіміне жасы небәрі 22-де үш кәсіпкер енді. Бұл туралы Белта агенттігі жазды.
Аталған кәсіпкерлер тарихтағы ең жас self-made (өз күшімен байыған) миллиардерлер ретінде танылды.
Рейтингке енген жас кәсіпкерлер — Адарш Хиремат, Брендан Фуди және Сурья Мидха. Олар жасанды интеллектті пайдалана отырып кадр іріктеумен айналысатын Mercor стартапының негізін қалаған. Forbes журналының мәліметінше, 2025 жылдың қазан айында компанияны жеке инвесторлар бағалағаннан кейін, олар «өз күшімен табысқа жеткен әлемдегі ең жас миллиардерлер» атанған.
Үш кәсіпкердің жалпы байлығы 2,2 миллиард АҚШ долларына бағаланып отыр.
Айта кетейік, 2008 жылы Forbes нұсқасы бойынша ең жас миллиардер атанған адам — сол кездегі жасы 23-те болған Марк Цукерберг еді.
