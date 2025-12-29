ЖИ-мен жұмыс істеуге арналған корпоративтік оқыту бағдарламасы іске қосылады - министрлік
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі қазақстандық бизнесті ауқымды трансформациялауды бастайды, деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі.
AI Corporate атты жаңа бағдарлама компания қызметкерлерін күнделікті міндеттерді жасанды интеллектіге өкілеттік беру үшін үйретуге бағытталған. Astana Hub және тәуелсіз Blockchain and AI Technology Center (BAITC) зерттеу институтымен бірлесіп, компания қызметкерлеріне арналған қарқынды оқыту курсы іске қосылады.
Бағдарлама күнделікті жұмыста ЖИ-құралдарын меңгеруге бағытталған базалық дағдылардан бастап бизнес-процестерде сенімді қолдануға дейін қамтиды.
AI Corporate бағдарламасының іске қосылуы компанияларда заманауи цифрлық мәдениетті қалыптастыруға және барлық деңгейдегі қызметкерлердің ЖИ-сауаттылығын арттыруға бағытталған.
Өз сөздерінде Премьер-министрдің орынбасары - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев ЖИ өнімділікті арттыру мен шешімдердің сапасын жақсартудың құралына айналуы тиіс екенін, ал кадрларды даярлау экономиканың бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі екенін атап өтеді.
Бағдарлама ЖИ жұмыс істеу қағидаларын базалық деңгейде түсінуден бастап, операциялық және басқарушылық міндеттерде ЖИ-құралдарын практикалық қолдануға дейінгі жүйелі маршрут ретінде құрылған. Оқыту әдістемесі ЖИ-құзыреттерін кезең-кезеңімен қалыптастыруды көздейді және алдын ала техникалық дайындықты талап етпейді.
Бағдарлама практикалық сипатқа ие және қызметкерлерге кеңсе ортасында ЖИ-құралдарын қолдануды меңгеруге көмектеседі.
Құжаттармен жұмыс:
күнделікті процестерді автоматтандыру;
Коммуникациялар: серіктестермен өзара іс-қимылды оңтайландыру және сұраныстармен жұмыс;
Оқыту форматы оффлайн сабақтарды және бизнестен шақырылған сарапшылар қатысатын жабық вебинарларды қамтиды. Олар компанияларда ЖИ енгізудің нақты кейстерімен бөліседі. AI Corporate бағдарламасы 50 000-нан астам адам өткен AI Qyzmet жобасының табысты тәжірибесіне сүйеніп, оны терең әрі жүйелі форматта дамытады.
-ЖИ бойынша корпоративтік оқыту - нарық дамуының келесі кезеңі. Компаниялар технологиялардың құндылығын түсіне бастады, алайда тұрақты нәтиже үшін базалық түсініктен бастап, нақты процестерге ЖИ-шешімдерді енгізуге дейінгі жүйелі тәсіл қажет. AI Corporate бағдарламасы осы жолдан кезең-кезеңімен өтуге және жасанды интеллектіні командалардың күнделікті жұмысына кіріктіруге мүмкіндік береді, — деп атап өтті Astana Hub басқарушы директоры Валерия Тё.
Оқыту қорытындысы бойынша тыңдаушылар сертификат алып, компаниялар операциялық тәуекелдерді төмендетуге және бизнестің практикалық тиімділігін арттыруға арналған құралға ие болады.
AI Corporate бағдарламасының пилоттық легін дайындау аясында компаниялардан өтінімдер қабылдау ашық. Қатысуға өтінімді 15 қаңтарға дейін BAITC және Astana Hub ресурстарындағы онлайн тіркеу формасын толтыру арқылы беруге болады.
Бағдарлама туралы қосымша ақпарат алу және өтінім беру үшін мына сілтеме білуге болады: