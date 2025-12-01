Жидебайдағы дүбірлі дода: Астаналық құсбегілер бірнеше аталым бойынша жүлдегер атанды
СЕМЕЙ. KAZINFORM — 27-29 қараша аралығында Абай облысының Абай ауданына қарасты Жидебай қорығында «Абай салбурыны – 2025» республикалық құсбегілер турнирі өтті. Сайыс Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай ҚР Құсбегілік федерациясының қолдауымен ұйымдастырылды. Бұл туралы Астана әкімдігі мәлім етті.
Турнир барысында бүркіт, ителгі және қаршыға баптау бойынша құсбегілер сайысымен қатар, қазақы тазы жүгірту, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар мен басқа да этно бағдарламалар өткізілді. Биылғы дүбірлі додаға еліміздің 12 өңірінен 70-ке жуық бүркіт, 14 ителгі, 15 қаршыға және 20-дан астам тазы қатысты.
Ұлттық ойын бәсекесінде елорданың намысын Аян Досыманов, Серікбек Күнтуған, Диас Күнтуған және Ерасыл Серікбекұлы абыроймен қорғады. Ерасыл Серікбекұлы бүркіт сайысында І орын, Қаршыға сайысында ІІ орын иеленіп, елордалық команданың мерейін үстем етті.
Жарыстың нәтижесін қорытындылап, жеңімпаздарды салтанатты түрде марапаттау рәсіміне Абай облысының әкімі, ҚР Құсбегілік федерациясының президенті Берік Уәли арнайы қатысып, ұлттық өнерді дәріптеуге үлес қосқан құсбегілерге алғысын білдірді.
— Жидебай өңіріндегі этноауылда өткен турнир ұлттық спортты кеңінен насихаттап, дәстүрлі құсбегілік өнердің мәртебесін арттырды. Елорда спортшыларының бұл жетістігі жас буынның бабадан қалған асыл өнерді лайықты жалғап келе жатқанын көрсетеді, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, бұған дейін Ертіс бойында қала балаларын құсбегілікке баулып жүрген педагог тұратынын жазғанбыз.