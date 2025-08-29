ЖИ еңбек саласында: тәулік бойы интеллектуалды чат‑ботқа жүгінуге болады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде еңбек нарығына қатысты азаматтардан келіп түскен өтініштердің шамамен 96 пайызы жасанды интеллектінің көмегімен автоматты түрде өңделді.
Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин мәлім етті.
— Мемлекет басшысы жасанды интеллектіні дамытудың маңызы мен перспективасына ерекше назар аударды. Бұл бағытта кешенді жұмыс істеліп жатыр. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында екі жасанды интеллект моделі енгізілді, жыл соңына дейін тағы бірнешеуі іске қосылмақ, — деді Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Осылайша, вице-министр жасанды интеллектінің көмегімен жұмыс істейтін интеллектуалды чат‑боттың іске қосылғанын айтып отыр.
— Чат‑бот Enbek цифрлық экожүйесінде операторлардың жүктемесін азайту және қызмет сапасын арттыру үшін енгізілді. Жасанды интеллектінің арқасында қызмет алушылар онлайн режимде тәулік бойы сауалдарына жауап пен консультация алады. Егер бот сәйкес жауап таба алмаса, өтініш операторға жіберіледі. Бүгінде өтініштердің шамамен 96 % автоматты түрде қызметкердің көмегінсіз өңделді. Күн сайын чат‑бот арқылы 600‑ге жуық өтініш өңделеді, — дейді ол.
Министрлік ұсынған статистикаға сүйенсек, 1 тамыздағы жағдай бойынша жасанды интеллектінің көмегімен 18,7 мыңнан астам өтініш қаралып, жауап берілген.
Айта кетейік, таяуда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект саласын реттеу тетіктерін жетілдіруді тағы бір маңызды міндет ретінде айқындады.
Еске салайық, елімізде 1414 байланыс орталығындағы әрбір 50-ші қоңырауды жасанды интеллект өңдейді.