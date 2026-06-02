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    Жыл басынан 22 мыңнан астам адамның еңбек құқығы қорғалды - министр

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы мемлекеттік еңбек инспекциясы 2400-ден астам жоспардан тыс тексеру жүргізді. Бұл туралы Үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлім етті.

    Еңбек кодексіне еңбек қауіпсіздігін сақтамаған кәсіпорынның жұмысын ішінара тоқтататын норма енгізіледі
    Фото: ortcom.kz

    - Еңбек заңнамасын сақтау және азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау мақсатында 2026 жылы мемлекеттік еңбек инспекциясы 2400-ден астам жоспардан тыс тексеру жүргізді. Тексеру іс-шараларының қорытындысы бойынша еңбек заңнамасын бұзудың 2800-ге жуық дерегі анықталды. Орындалуға міндетті 1 630 нұсқама берілді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 22 мыңнан астам жұмыскердің еңбек құқығы қорғалды, - деді А. Ертаев.

    Оның атуынша, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында атқарылып жатқан жұмыстар өндірістік жарақаттану деңгейін азайтуға көмектеседі. 2024 жылмен салыстырғанда өндірістегі жазатайым оқиғалар саны 4,5%-ға төмендеді (1408 жағдайдан 1345 жағдайға дейін). Ал, өлімге әкелген жазатайым оқиғалар саны шамамен 8%-ға азайды (202 жағдайдан 188 жағдайға дейін).

    - Зардап шеккендердің ең көп үлесі тау-кен металлургия кешені (16%), құрылыс саласы (10%) және мұнай-газ секторы (5%) кәсіпорындарында байқалды, - деді министр.

    Бұған дейін хабарланғандай, Асқарбек Ертаев 480 мыңға жуық адам еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтінін айтты.

    ҚР Үкіметі Еңбек дауы Құқық ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар