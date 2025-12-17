KZ
    09:27, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жыл басынан 64,6 млрд доллардың тауары экспортқа шығарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — 11 айда сыртқы сауда айналымы 116,3 млрд долларға жетті. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин айтты.

    перевозки, жд перевозки, вагоны. железная дорога
    Фото: ҚТЖ

    - Биыл қаңтар-қазанда сыртқы сауда айналымы 116,3 млрд долларды құрады. Тауарлар экспорты 64,6 млрд доллар, оның ішінде өңделген тауарлардың экспорты 23,3 млрд доллар болды., - деді Серік Жұманғарин.

    Оның айтуынша, тауарлардың импорты 51,7 млрд долларға жетті.

    - 12,9 млрд доллардан аса көлемде оң сауда балансы сақталады, - деді министр.

    Айта кетейік, Үкімет елдің 11 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындыларын қарап жатыр.

    Тегтер:
    Экономика Үкімет отырысы Экспорт
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
