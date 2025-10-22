Жыл басынан бері АҚШ-та 2000-нан аса мексикалық ұсталды — Мексика президенті
АСТАНА. KAZINFORM — Мексика президенті Клаудия Шейнбаум сейсенбі күні Ұлттық сарайда өткен таңертеңгі брифингте биыл қаңтар айынан бері АҚШ-та барлығы 2382 мексикалық ұсталғанын хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Оның айтуынша, жалпы ұсталғандардың 1390-ы, яғни 58,3%-ы, 6 маусымнан 20 қазанға дейінгі аралықта АҚШ үкіметі жүргізген иммиграциялық рейдтер кезінде құрықталған көрінеді.
Клаудия Шейнбаум ұсталғандардың құқықтық мәртебесіне қатысты толық ақпараттың әлі берілмегеніне алаңдаушылық білдірді.
— Біз сол жерде біздің бауырларымызға көрсетіліп жатқан қарым-қатынасқа қарсымыз, — деді президент АҚШ-тағы иммиграциялық рейдтерді меңзеп.
Мексика АҚШ-қа өзінің бірнеше дипломатиялық нота жібергенін және құқықтық кеңес қажет ететін азаматтарға адам құқықтарының бұзылуы туралы арыз беру үшін көмек көрсетіп жатқанын растады.
Президент Клаудия Шейнбаум зардап шеккендер тиісті шағымдарды өзі беруі тиіс екенін және сонда ғана консулдық қолдау мен әрі қарай құқықтық көмек көрсетілетінін атап өтті.
Бұдан бұрын Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм сейсенбі күні АҚШ пен Мексика арасындағы қабырға заңсыз миграцияға тосқауыл болу үшін басынан соңына дейін қара түске боялатынын мәлімдеді.
Сондай-ақ, АҚШ үкіметі Трамп әкімшілігінің есірткі картельдері мен олардың одақтастарына қарсы күресті күшейту аясында мексикалық 50 саясаткер мен мемлекеттік шенеуніктер визаларының күшін жойды.