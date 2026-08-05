Жыл басынан бері Астанада 94 адам вандализм үшін жауапкершілікке тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қаласының прокуратурасының мәліметінше жыл басынан бастап бөтеннің мүлкін қасақана жойғаны немесе бүлдіргені үшін 94 тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылып, 67 адам қамаққа алынды, жалпы сомасы 5 млн теңге 27 адамға айыппұл салынды.
4 маусымда сағат 16:30 шамасында астаналық тұрғын мас күйінде полиция бөлімінде есіктің әйнегін қасақана сындырып, 90 мың теңге сомасына шығын келтірген. Ол 10 тәулікке қамаққа алынды.
Басқа жағдайда 38 жастағы қала тұрғыны Шейх Кунта Қажы атындағы мешіттің маңдайшаларын жұлып лақтырып тастаған. Нәтижесінде ол 15 тәулікке қамаққа алынды.
Ұқсас оқиға 20 мамырда сағат 17:30 шамасында 20 жастағы елорда тұрғыны қасақана шлагбаумды зақымдаған. Оған 50 АЕК айыппұл салынды.
— Прокуратура қала тұрғындары мен қонақтарын айналасындағыларға құрмет көрсету, қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырады және аталған әрекеттерді бұзғаны үшін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 147-1 бабына сәйкес 30 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алу түріндегі жазаға немесе 60 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға алып келетінін ескертеді, — делінген хабарламада.
Айта кетелік елімізде жыл басынан бері қанша құқықбұзушылық тіркелгені туралы жазған едік.