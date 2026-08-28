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    Жыл басынан бері жол апатынан 137 бала қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Жыл басынан бері елімізде балалардың қатысуымен 5 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 137 бала қаза тауып, 6 мыңға жуық бала жарақат алды. Бұл туралы ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Құралай Карина мәлімдеді.

    Жыл басынан бері жол апатынан 137 бала қаза тапты
    Фото: freepik

    Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ол жаңа оқу жылы қарсаңында балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларына тоқталды.

    — Өкінішке қарай, жыл басынан бері балалардың қатысуымен 5 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы тіркелді. Соның салдарынан 137 бала қаза тауып, 6 мыңға жуық бала жарақат алды, — деді Құралай Карина.

    Оның айтуынша, оқу жылы басталған кезде көшеде балалар көбейіп, мектеп маңындағы көлік қозғалысы артады.
    Осыған байланысты 15-30 тамыз аралығында республика бойынша «Назар аударыңыз, балалар!» акциясы өтіп жатыр. Оның негізгі мақсаты — құқық бұзушылықтар мен түрлі оқиғалардың алдын алу, балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

    Құралай Карина жүргізушілерді мектептер, жаяу жүргіншілер өткелдері мен балалар көп жиналатын орындардың маңында барынша сақ болуға шақырды.

    — Бала жолдағы жағдайды дұрыс бағаламауы мүмкін. Сондықтан жүргізуші қауіпті алдын ала болжап, жол-көлік оқиғасына жол бермеу үшін барлық шараны қабылдауы керек, — деді ол.

    Айта кетейік, Астанада жол ережесін бұзған 19 мыңнан астам жаяу жүргінші жауапқа тартылды.

    Өлім-жітім Бала құқығы ҚР ІІМ Полиция Жол апаты
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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