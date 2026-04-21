Жыл басынан МӘМС жүйесіне қосылған адамдар саны күрт артты
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы қаңтар айынан бастап бұған дейін МӘМС жүйесіне кірмеген 800 мыңнан аса адам сақтандыру мәртебесіне ие болды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Атап айтқанда, Мемлекет басшысы 2025 жылғы шілдеде «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және медициналық қызмет көрсету мәселелері бойынша бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды.
— Аталған заңға сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап D және Е санатындағы әлеуметтік жағдайы қиын азаматтар, жұмыс істемейтін азаматтар үшін МӘМС жарналары жергілікті бюджет есебінен төленетін болды. Бұл шара шамамен 800 мың адамды МӘМС жүйесінде сақтандырылған мәртебесімен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Аталған норма МӘМС жүйесіндегі сақтандырылмаған азаматтар санын қысқартуға ықпал етті, — деп аталып өткен министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Осы орайда жыл басынан олардың 200 мыңға жуығы медициналық көмек алды.
Еске салсақ, былтыр көктемге Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова МӘМС жүйесінен тыс қалған 3,3 млн адамның мәселесіне қатысты пікір білдірді. Сол кезде ведомство басшысы 1 млн-ға жуық адам жергілікті атқарушы органдар есебінен МӘМС-ке енгізілетінін айтты.