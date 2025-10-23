Жыл соңына дейін 590 мың тонна мұнай-газ өндіру жоспарланған — Үкімет
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет өнеркәсіп саласын дамытуда маңызды қадамдардың бірі ретінде индустриялық өсімнің жаңа драйвері — мұнай-газ химиясының көлемін арттыруды атады.
Мұнай-газ химиясы өнеркәсіптің ең қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Үкіметтің мәліметінше, 2024 жылы мұнай-газ химиясы өнімдерінің өндірісі 540 мың тоннаға жетіп, 2023 жылмен салыстырғанда 150,5%-ға артқан.
Сектор үшін маңызды қадамдардың бірі — метанол өндіретін зауыт салу жөніндегі алғашқы инвестициялық келісімнің жасалуы. Бұдан бөлек, мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамытудың 2024-2030 жылдарға арналған Жол картасы бекітілді. Сондай-ақ «Мұнай-газ химиясы өнеркәсібі туралы» жаңа заңның жобасы әзірленіп жатыр, оны 2026 жылы қабылдау жоспарланып отыр.
Есептелген өндірістік көлемге сәйкес, биыл жыл соңына дейін 590 мың тонна мұнай-газ химиясы өнімін өндіру жоспарланып отыр.
Ағымдағы жылдың 9 айында өндіріс көлемі 477,2 мың тонна болды, немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 115,8% (412,2 мың тонна).
Айта кетейік, бұған дейін елімізде мұнай-газ химиясы саласында бизнесті қолдау жөніндегі жұмыс тобы құрылғанын жаздық.