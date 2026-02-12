Жыл соңына дейін геологиялық материалдар 100% цифрландырылады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда геологиялық материалдардың 97,5%-ы цифрландырылды, ал жұмыстарды толық аяқтау 2026 жылдың соңына дейін жоспарланған, деп хабарлайды Геология комитетінің баспасөз қызметі.
Қазақстанда Мемлекет басшысының ел аумағын зерттеу деңгейін арттыру, инвестициялық тартымдылығын күшейту және геологиялық деректерге ашық қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында геологиялық ақпаратты цифрландыру және жүйелеу үдерісін жеделдету жөніндегі тапсырмасы аясында ұлттық бағдарлама іске асырылып жатыр.
Геологиялық ақпаратты цифрландыру (сканерлеу) жасанды интеллектті қолдану арқылы заманауи цифрлық және талдамалық құралдарды енгізуге негіз қалыптастырады, сондай-ақ мемлекет, инвесторлар және кәсіби қоғамдастық үшін геологиялық ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін арттыруға ықпал етеді.
— Бүгінгі күні 66 180 екінші реттік геологиялық есеп құрылымдалып, олардың алғашқы томдарына Жер қойнауын пайдаланудың бірыңғай порталында (ЖПБП) қолжетімділік берілген. Бұл мүдделі пайдаланушыларға геологиялық қорларға бармай-ақ, материалдардың жалпы бөлімімен онлайн және ақысыз түрде танысуға мүмкіндік береді. Екінші реттік геологиялық есептерді сканерлеу жұмыстары 2000-жылдардың басында басталған. Жалпы алғанда, шамамен 4,7 млн геологиялық материал цифрландырылды, бұл бастапқы геологиялық ақпараттың жалпы көлемінің 97,5%-ын құрайды, — делінген комитет хабарламасында.
Оның ішінде цифрлық форматқа көшірілгені:
— 2023–2024 жылдары — 2 728 620;
— 2025 жылы — 1 969 216.
Сонымен қатар, геологиялық қорларда сақталған басым бастапқы геологиялық ақпараттың жалпы көлемі шамамен 5 млн-ды құрайды. Жер қойнауы туралы деректер қағаз тасымалдағыштар, графикалық қосымшалар, магниттік таспалар және картридждер түрінде ұсынылған.
Геологиялық ақпаратты цифрландырудың (сканерлеудің) толық циклі 2026 жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Нәтижесінде архивтік материалдардың 100 пайыздық қамтылуы қамтамасыз етіледі.
Осыған дейін Президент геология саласын дамытуға жеке капитал тарту Үкіметтің аса маңызды міндеті екенін баса айтқан еді.