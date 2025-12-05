Жылына 500 допинг-тест: Қазақстан ауыр атлетика федерациясы бақылауды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан ауыр атлетика федерациясы допингке қарсы бақылауды күшейтіп, бұл мәселені жұмыстың басты бағыттарының бірі етті.
Бұл туралы Федерацияның спорт менеджері Дархан Қосантаев хабарлады.
Оның айтуынша, басшылыққа Гаджи Гаджиевтің келуімен басты назар құқық, заң бұзудың алдын алуға бағытталып отыр.
Бізде жыл сайын спортшылар мен бапкерлерге арналған 6–7 допингке қарсы семинар өткізіледі. Біз арнайы жүйе енгіздік, егер семинардан өткеніңіз туралы сертификат болмаса, жарысқа қатысуға құқығыңыз жоқ. Бұл талап 12, 13, 14 жастағы жасөспірімдерге де бірдей қолданылады. Сондай-ақ бапкердің де сертификаты болмаса, өз өңірінің атынан өкілдік етуіне рұқсат етілмейді, — деді спорттық менеджер.
Ауыр атлетика федерациясы тестілеу ауқымын айтарлықтай кеңейтті.
— Өткен жылы біз шамамен 500 допинг тестін жүргіздік. Бұл Қазақстан бойынша ең жақсы көрсеткіш, себебі бізден басқа ешкім допингке көп тексермейді, — деді Қосантаев.
Тексеру жарыстарда да, аймақтарда да жүргізіледі.
— Біз жарыстар кезінде тексеру жүргіземіз. Марапаттау рәсімінен кейін спортшылар бірден тест тапсырады. Сондай-ақ, жоспардан тыс тексеру жүргіземіз, чемпионатқа өтінім қабылдаймыз, ол бір ай бұрын жіберіледі, ал офицерлер аймақтарға барады, — деп атап өтті ол.
Спорт менеджері анықталған бұзушылықтардың сипатын да баяндады.
— Жоспардан тыс тексеру де жүргізіледі, бірақ олар чемпионатқа қатысуға алдын ала тіркелген спортшылар емес. Оларды көбіне стероидтардан емес, негізінен гормондардан «ұстайды», — деді ол.
Қосантаев халықаралық жағдайларға, соның ішінде Жәнібек Әлімханұлының ісіне түсініктеме бере отырып, әрбір спортшының өз әрекеттері үшін жауапты екенін атап өтті.
— Егер ол ештеңе қабылдаған жоқпын десе, біз оған сенімдіміз. Біз спортшыларымызды әрқашан қорғаймыз, — деп атап өтті ол.
Осыған дейін WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы кезекті жекпе-жегі алдындағы допинг тестінен өтпей қалғанын жазған болатынбыз.
Әлем чемпионы допинг дауына қатысты өз пікірін айтты.
Кейін орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы болып тұрған Жәнібек Әлімханұлы (17-0, 12 KO) мен WBA чемпионы Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) арасындағы жылдың басты жекпе-жегі ресми түрде өтпейтіні белгілі болды.