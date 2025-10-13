Жылыту маусымындағы қауіпсіздік: неден сақтану керек
АСТАНА. KAZINFORM — Елде жылыту маусымы бастала сала жеке тұрғын үй секторындағы өрт қаупі артады. Төтеншеліктер пеш жаққан кезде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Бұл туралы ҚР ТЖМ Өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Елдос Зияда айтты.
— Бұған тек қана пеш жағу себеп болмайды. Қыс келісімен тұрғындар электр қуатын да шамадан тыс пайдаланады. Бірақ, тұрғындар көп жағдайда қауіпсіздік шараларын ескермейді. Ал салғырттықтың соңы қайғылы оқиғаға алып келеді, - дейді Елдос Зияда.
Оның айтуынша, жылыту маусымы басталмай тұрып, әзірлікке кірісу керек. Құбырларды тазалап, қандай да бір ақау болса алдын ала реттеу қажет.
— Елде пештің бірнеше түрі бар. Қатты отынмен яғни, көмірмен және газбен жылытатын пеш. Оларды қолдану ережелері әртүрлі. Біріншіден, ақауы бар пешті қолдануға болмайды. Бірақ өрт көп жағдайда электрлі пештерден шығады ;әне жылыту құрылғыларын шамадан тыс пайдаланғанда болады, - деді ол.
Сала мамандары жылыту маусымына дайындықты жазда бастайды. Басымдық жеке тұрғын үй секторында тұратын әлеуметтік осал топтың тізіміне кіретін отбасыларға беріледі екен. Өрт сөндірушілер арнайы жадынама таратып, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді.
— Біздегі тізімде 109 мыңнан астам әлеуметтік осал топтағы отбасылар мен 200 мыңнан астам көпбалалы отбасы бар. Біз бірінші кезекте осы отбасылардың үйін аралаймыз. Тіпті, тұрғындардың сұрауы бойынша пеш құбырларын да тазалап береміз. Бұл жұмыстар жылыту маусымы аяқталғанға дейін жалғасады, - дейді өрт сөндіруші.
Айта кетейік, мамандар өрттің алдын алу үшін арнайы дачтиктер орнатады. Мәселен, соңғы үш айда төтеншеліктер 9 536 тұрғын үйге арнайы өртті ерте анықтайтын датчиктер орнатылған. Дегенмен мамандар кез келген құрылғы немесе жүйе тұрғындар өз қауіпсіздігіне бейжай қарамағанда ғана нәтижелі болатынын еске салады.
Еліміздің Төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан ауқымды алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәселен, бүгінге дейін 112 000-нан аса үйде профилактикалық жұмыстар жүргізілген. Нәтижесінде 18 мыңнан астам үй өрт қауіпсіздігі талаптарына сай өзгертілген.
Алматы облысының бірнеше ауданы мен Қонаевта жылыту маусымы басталғанын жазған едік.