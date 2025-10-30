Жылу беру маусымындағы өрт: құтқарушылар елордадағы жер үйлерге рейд жүргізіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Астанадағы елді мекендерде және әлеуметтік жағынан осал топтар тұратын үйлерде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған республикалық алдын алу акциясы басталды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Акция аясында қалада 50 дана көмірқышқыл газының датчигі орнатылды.
ТЖМ мен қалалық ТЖД қызметкерлері, волонтерлер, полиция өкілдері, әкімдік қызметкерлері және «Астана-РЭК» ЖШС мамандары Сарыарқа ауданы бойынша үйлерді аралап, тұрғындарға өрт қауіпсіздігі ережелерін еске салды. Атап айтқанда, түтін мұржаларын тазарту, көмірқышқыл газы датчиктерін орнату және пеш жабдықтарын пайдалануда сақтық шараларын сақтау қажеттігі түсіндірілді.
«Акцияның мақсаты – өрттің пайда болу қаупін азайту ғана емес, сонымен қатар азаматтардың үй жағдайындағы қауіпсіздік ережелері тұрғысынан хабардарлығын арттыру.
Ерекше назар қарт адамдар тұратын үйлер мен көпбалалы отбасыларға, сондай-ақ пешпен жылытылатын тұрғын үйлерге аударылады», — деді Астана қаласы ТЖД ӨҚҚБ инженері Ерназар Қаршыға.
Астана қаласы ТЖД деректеріне сәйкес, өрттердің басым бөлігі жеке тұрғын үйлерде тіркеледі.
«Талдау нәтижелері көрсеткендей, өрттің негізгі себептері – электр құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу (73%), пешпен жылытқанда отты абайсыз қолдану (13%), сондай-ақ халықтың өрт қауіпсіздігі талаптары туралы жеткілікті ақпараттанбауы болып отыр.
Азаматтар көбіне істен шыққан немесе қолдан жасалған жылыту құрылғыларын қолданады, электр желілерін шамадан тыс жүктейді, пеш пен түтін мұржаларының жағдайын тексермейді», — деп түсіндірді мамандар.
Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаменті әкімдікпен бірлесіп 2025-2026 жылдардың жылыту маусымына арналған тұрғын секторда өрттің алдын алу шараларының жоспарын әзірледі.
«Жылыту маусымы басталғалы бері тұрғын сектор бойынша 80 рейд жүргізілді, қаланың 31 000 үйінің ішінен 4 437-і қамтылды.
Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзудың шамамен 8 000 дерегі анықталды. Департамент есебінде әлеуметтік жағынан осал топтарға жататын 1 738 отбасы бар, олардың 704-і жеке тұрғын үйлерде тұрады. Бұл отбасылардың барлығы профилактикалық жұмыстармен толық қамтылды, ал олардың тізімдері мекенжайлық көмек көрсету үшін уәкілетті органдарға жолданды», — делінген ведомствоның баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Соңғы төрт жылда әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың үйлеріне 3 000-нан астам көмірқышқыл газы датчигі орнатылды. Биыл аудан әкімдіктерімен бірлесіп тағы 233 отбасы датчиктермен қамтылды. Сонымен қатар, оннан астам үйде пештер мен электр сымдары жөнделді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып келеді.
Бүгінде қалада барак үлгісіндегі 497 жалдамалы үй тіркеуде тұр. Полиция және әкімдік қызметкерлері 175 жоспардан тыс тексеру жүргізді, ал 2024 жылы 165 мәрте тексерілген. Тексеру нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзудың 1 045 дерегі анықталды.
Құтқарушылар өрт пен көмірқышқыл газымен улану жағдайларын болдырмау үшін өрт қауіпсіздігі ережелерін тағы да еске салады:
- электр құралдарын қосулы күйде қараусыз қалдырмаңыз;
- электр желісін шамадан тыс жүктемеңіз;
- тек жарамды құралдарды пайдаланыңыз және пеш пен түтін мұржаларын үнемі тексеріңіз;
- жылыту құралдарының үстіне киім немесе мата кептірмеңіз;
- сіріңке мен оттықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
- көмірқышқыл газы және түтін датчиктерін орнатыңыз.
Өрт немесе түтін сезілген жағдайда бірден «112» нөміріне қоңырау шалу қажет.
