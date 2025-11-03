ЖІӨ-нің өсімі қазақстандықтардың өмір сапасына қалай әсер етіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың алғашқы жеті айында Қазақстан экономикасы 6,3%-ға өсті. Бірақ бұл өсімнің басты құндылығы – адамдардың күнделікті өміріне әсер етуінде. Елде табыс деңгейі, мобильдік, тұтыну мәдениеті мен өмір сапасы артып келеді. Экономикалық даму енді тек көрсеткіштермен емес, азаматтардың шынайы мүмкіндіктерімен өлшеніп отыр.
Tengenomika telegram-каналының жазуынша, экономикадағы алға жылжу халықтың өмірінде нақты көрініс тауып келеді: саяхаттау, тұрғын үй алу, сапалы азық-түлікке қол жеткізу және заманауи инфрақұрылым игіліктері кеңейіп келеді.
Халық мүддесіне бағытталған экономика
Қазақстанның ЖІӨ өсімі – 6,3%. Бұл – сенімді көрсеткіш. Бірақ макроэкономикалық сандардың маңызы олардың адамдардың өміріне қалай әсер ететінімен өлшенеді.
Соңғы жылдары Қазақстан халқы анағұрлым белсенді және мобильді бола түсті.
- Ішкі туризм шамамен 40%-ға өсіп, 6,6 миллионнан 10,5 миллион адамға жетті.
- Шетелге шыққан қазақстандықтардың саны үш есеге артып, 1,19 миллион адам болды.
- Тасымал көлемі де ұлғайып келеді: әуе қатынасы арқылы 14,4 миллион жолаушы тасымалданды, ал такси қызметіне сұраныс 35%-ға артты.
- 2018 жылы такси қызметімен 54,3 млн жолаушы тасымалданса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 73,3 млн адамға жетті.
- Жылжымайтын мүлік иелері саны 2020 жылғы 3 854 000-нан 2024 жылы 4 983 200-ге дейін өсті. Демек, соңғы бес жылда 1 129 000 адам өз баспанасын сатып алған.
Бұл қазақстандықтардың табысы мен қаржылық еркіндігінің артқанын көрсетеді – адамдар жиі саяхаттай алады және табыстарын өз қалауынша пайдалана бастады.
Күнделікті дағдылар да өзгере бастады.
- Қазақстандықтар сапалырақ тамақтанады – ет пен жеміс-жидек тұтыну көлемі артып келеді.
- Әлеуметтік осал топтар үшін азық-түлік себеті кеңейтіліп, бұрынғы 20 атаудан 43 түрлі өнімге дейін толықтырылды. Бұл – халықтың осал бөлігінің қауіпсіздігін күшейтудің және азық-түлік тұрақтылығын арттырудың маңызды қадамы.
Қалалық орта да жаңарып келеді: газ жүргізу, жарықтандыру, аулаларды абаттандыру, жолдарды жөндеу қарқын алуда. Бұл әсіресе ұзақ жылдар бойы мұндай игіліктерге қол жеткізе алмаған аймақтарда айқын сезіледі. Мұның барлығы – жай ғана инфрақұрылым емес, жаңа өмір сапасының негізі.
ЖІӨ өсімі – маңызды көрсеткіш. Алайда бүгінде басты назар сапалық өсімге аударылуы тиіс: ол – отбасылардың әл-ауқаты, қызметтердің деңгейі, білім алу мен кәсіпкерлік мүмкіндіктері, сондай-ақ инфрақұрылымға қолжетімділік арқылы көрініс табады.
Экономика тек көлем жағынан емес, адамға, оның күнделікті қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне жақын болуы керек.
Экономикалық өсім қазірдің өзінде адамдардың күнделікті өмірінде байқалуда – көлік, инфрақұрылым және тұтыну салаларында. Бірақ шынайы сапалы өсім – бұл тек сандар емес, тұрақты жұмыс, білім алу және негізгі қызметтерге қолжетімділік үшін жасалған берік жағдайлар. Қазіргі нәтижелер барлық өңірде бірдей емес, сондықтан саясаттың басты бағыты – осы теңгерімді қамтамасыз ету болуы тиіс.
Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жалпы ішкі өнімді 2029 жылға қарай екі есе арттыру міндеті тұрғанын айтқан еді.