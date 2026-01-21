Жоғалған жүзуші: Босфордан ер адамның денесі табылды
АСТАНА.KAZINFORM - Ыстанбұлдың Босфорынан жүзу киімін киген белгісіз ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қайтыс болған адам өткен тамыз айында өткен 37-ші Босфор құрлықаралық жүзу жарысында жоғалып кеткен 30 жастағы ресейлік жүзуші Николай Свечников болуы мүмкін.
Ыстанбұлдың Куручешме ауданындағы Босфорда тазалау жұмыстары кезінде ер адамның денесі табылды. Полицияға хабарлама түскеннен кейін Теңіз полициясы оқиға орнына келіп, денені жағаға шығарды.
Түркиялық БАҚ марқұмның шомылу киімін кигенін атап өтті, бұл өткен жылы Түркия Ұлттық Олимпиада комитеті (TMOK) ұйымдастырған 37-ші Босфор құрлықаралық жүзу жарысы кезінде болған қайғылы оқиғаға байланысты болуы мүмкін деген күдік тудырды.
Сөз болып отырған адам - 81 елден 2820 жүзуші қатысқан беделді халықаралық жарысқа қатысқан 30 жастағы ресейлік жүзуші Николай Свечников болуы мүмкін. Басталғаннан кейін оның жағаға жете алмағандығы туралы хабарланды, содан бері Теңіз полициясы мен жағалау күзеті оны іздестіріп жатыр.
Hurriyet басылымының хабарлауынша, денесі сынған құрылыммен судан табылды, бұл теңізде ұзақ уақыт болғанын көрсетуі мүмкін. Дене жеке басын және нақты себебін анықтау үшін Ыстанбұл сот медицинасы институтына жіберілді. Соңғы қорытындылар ДНҚ тестілеуін қоса алғанда, кешенді сараптамадан кейін жасалады.
Ресми органдар қазіргі уақытта нақты мәлімдемелерді жасырып отыр. Сот-медициналық сараптама нәтижелері Босфорда табылған дененің жоғалып кеткен ресейлік жүзуші екендігі туралы теорияны растауы немесе жоққа шығаруы керек.
Бұған дейін ресейлік жүзуші Николай Свечниковтың Босфор арқылы жүзу кезінде жоғалып кеткені хабарланған болатын.
Кейінірек оның отбасы жарыс ұйымдастырушыларына қарсы сотқа арыз дайындап жатқаны хабарланды.