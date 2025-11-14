KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:39, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Жол апатына мал себеп болса, иесі жауапқа тартыла ма — ІІМ жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Егер жол бойында жүрген мал көлік апатына себеп болса, оның иесі қандай жазаға тартылады? Бұл сауалға Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов жауап берді.

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    — Әкімшілік кодекстің екі бабы бар, ол 633-бап және 408-бап. 408-бойынша малды бағу, жаю ережесін бұзғаны үшін 3 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) айыппұл салынады. Малдың қатысуымен жол апаты болса, ол кезде полиция қызметкерлері материалды жинап көлік инспекциясы мен жергілікті әкімдікке жолдайды, — деп қысқа қайырды Ғалым Сарғұлов орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, жыл басынан бері 2 мыңға жуық адам жол апатынан қаза тапты. 

    Сондай-ақ Ішкі істер министрлігі жол апатына жиі әкелетін жайттарды атады

    Тегтер:
    Жол ережесі Кодекс ҚР ІІМ Полиция Жол апаты Мал шаруашылығы
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Автор
    Соңғы жаңалықтар