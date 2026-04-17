Жол сапасын бақылау: елімізде асфальтбетон зауыттарын аттестаттау басталды
АСТАНА. KAZINFORM - Жол активтері сапасының ұлттық орталығы (ЖАСҰО) РМК жол-құрылыс маусымына дайындық барысында республика аумағындағы асфальтбетон зауыттарының (АБЗ) жыл сайынғы инспекциясына кірісті, деп хабарлайды ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
Тексерулердің мақсаты - материалдардың сапасының жоғары болуын қамтамасыз ету, өндірушілердің жауапкершілігін арттыру және елдегі жол жамылғысының беріктігін арттыру.
Қазір Қазақстанда тіркелген 440 зауыттың 52-сі (12%) тексерілді. Негізінен күн жылы өңірлер: Ақтөбе облысында 28 зауыт, Алматы облысында 18 зауыт, Атырау облысында - 3, Түркістан облысында-2 және Алматы қаласында 1 зауыт.
Инспекция барысында мамандар зауыттар мен зертханалардың жарақтандырылуы, сапаны бақылау қызметінің болуы, сондай-ақ кіреберісті бақылау, материалдарды сақтау және тасымалдау ережелерінің сақталуы сияқты талаптар бойынша бағалау жасады. Тексеру шикізатты таңдаудан бастап дайын қоспаны шығаруға дейінгі бүкіл өндіріс циклін қамтитын 16 негізгі талап негізінде жүргізіледі.
Аттестаттау нәтижелері бойынша барлық деректер rcmbase.kz. жол материалдарының бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізіледі. Автомобиль жолдары мен әуеайлақтарды салу және жөндеу кезінде жүйелік мониторинг сапасыз өнімді пайдалануға жол бермейді. Тиісінше технологиялық ауытқуларды уақтылы анықтауға және оларды жедел жоюға мүмкіндік береді.
- ҚР Көлік министрлігінің тапсырмасы бойынша 2024 жылдан бастап ЖАСҰО АБЗ аттестаттауды тұрақты өткізеді, - делінген хабарламада.
Осыған дейін Үкімет басшысына сауал жолдаған Мәжіліс депутаты Жанарбек Әшімжан жол сапасына мемлекеттік бақылауды күшейту керектігін айтқан болатын.