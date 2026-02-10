Пойызда жолаушының жағдайы нашарласа, не істеу керек
АСТАНА. KAZINFORM — «Жолаушылар тасымалы» АҚ пойызда жолаушы өзін жайсыз сезінген жағдайда қандай әрекет жасау қажет екенін еске салады.
Компания мәлім еткендей, барлық жолаушылар пойызының жолсеріктері алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша арнайы даярлықтан өтеді, ал әр пойыз медициналық қобдишамен жабдықталған.
Жол үстінде жолаушының жағдайы нашарлаған жағдайда:
1. Вагон жолсерігіне дереу хабарлау қажет. Жолсерік жолаушының жағдайын бағалап, өз құзыреті шеңберінде алғашқы көмек көрсетеді.
2. Қажет болған жағдайда жолсерік пойыз бастығын хабардар етеді. Пойыз бастығы қажетті шараларды қабылдап, медициналық қызметтермен байланысты қамтамасыз етеді.
3. Шұғыл жағдай туындаса, жедел жәрдем шақырылады. Қажет болған жағдайда пойызды жақын станцияда медицина қызметкерлері қарсы алады немесе ерекше жағдайларда белгіленген тәртіпке сәйкес жоспардан тыс тоқтау жасалуы мүмкін.
4. Жеке дәрі-дәрмектерді өзіңізбен бірге алып жүру ұсынылады. Созылмалы аурулары бар жолаушылар қажетті дәрілерді алдын ала дайындап, ықтимал қауіптер туралы жолсерікті хабардар еткені жөн.
— Пойыздарда төтенше жағдайлар тұрақты түрде болып жатады және олар тек жолаушының денсаулығының нашарлауымен ғана шектелмейді. Пойыз бригадаларының тәжірибесінде түрлі оқиғалар кездеседі, оның ішінде сапар барысында босану жағдайлары да бар. Соңғы үш жылда Ұлттық тасымалдаушы пойыздарында жолсеріктер мен пойыз бастықтарының қолдауымен шамамен 15 сәби дүниеге келген, — делінген хабарламада.
Ұлттық тасымалдаушы жолаушылардың қауіпсіздігі мен денсаулығы басты басымдық екенін атап өтіп, оларды өз денсаулығына мұқият қарауға және уақтылы көмек сұрауға шақырады.
