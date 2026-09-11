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    Қасым-Жомарт Тоқаев 12-13 қыркүйек күндері БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Үндістанға барады

    АСТАНА. KAZINFORM - 12-13 қыркүйек күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Нарендра Модидің шақыруымен БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Үндістанға жұмыс сапарымен барады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент Нью-Делиде «Орнықтылықты, инновацияны, ынтымақтастық пен тұрақтылықты нығайту» тақырыбына арналған «аутрич»/«БРИКС+» форматындағы пленарлық отырыста сөз сөйлейді.

    Сапар аясында Үндістан Премьер-министрі Нарендра Модимен келіссөз жүргізу, сондай-ақ бірқатар мемлекет және үкімет басшыларымен кездесу жоспарланған.

    14-16 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мёңнің шақыруымен Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барады.

    15 қыркүйекте Сеулде жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, қазақ-корей кеңейтілген стратегиялық серіктестігін нығайту перспективасы талқыланады. Бұдан бөлек, Президент Кореяның ірі компаниялары жетекшілерімен кездеседі.

    16 қыркүйекте Мемлекет басшысы «Орталық Азия – Корея Республикасы» бірінші саммитіне қатысады.

    Айта кетейік, осыған дейін Қазақстан мен Үндістан БРИКС аясындағы ынтымақтастықты кеңейтуді талқылаған болатын.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық ұйымдар Қазақстанның сыртқы саясаты БРИКС Үндістан Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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