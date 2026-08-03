Жүгіру, пікірталас және еркін форматтағы әңгіме: Елдегі сайлауалды дода қалай өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Бірі таңғы жүгіруге шықса, енді бірі қоғамдық тыңдау өткізіп, ауыл-аймақты аралап жүр. Ал кей партиялар кәсіпкерлердің мәселелерін талқылап, ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылармен кездесіп жатыр.
«Әділет» өңірлік сапарын жалғастыруда: басты назарда — ауылды дамыту және әділетті қоғам
«Әділет» партиясының өкілдері «Әділетті Қазақстан үшін» мобильді керуені аясында өңір тұрғындарымен кездесулерін жалғастырды. Бұл жолы партия өкілдері Солтүстік Қазақстан облысына барып, ауыл тұрғындарымен жүздесіп, елді мекендердегі ең өзекті мәселелерді талқылады. Кездесулер қорытындысында тұрғындар ауылдық аумақтарды дамытуға қатысты 100-ге жуық ұсыныс айтты.
Спортшылармен, еңбек ұжымдарымен және туризм саласының өкілдерімен өткен кездесулерде параспортшыларды қолдау, балалар және бұқаралық спортты дамыту, спорт нысандарын салу, ауыл жаттықтырушыларына грант бөлу, сондай-ақ ArtSport және Damubala бағдарламаларын қаржыландыру мәселелері көтерілді.
«НОВОПЭК» кәсіпорнында партия өкілдері отандық өндірісті дамыту, кәсіпкерлікті қолдау және инвестиция тарту жоспарларына тоқталды. Сондай-ақ экономикадағы орта бизнестің үлесін қазіргі 7%-дан 20%-ға дейін арттыру көзделіп отырғанын мәлімдеді.
Бурабай ауданында туризмді дамыту мәселелері талқыланды. Атап айтқанда, инфрақұрылымды жаңғырту, балалардың сауықтыру орталықтарын қолдау, экотуризм мен агротуризмді өркендету, отбасылық қонақүйлер мен жергілікті өндірушілерге қолдау көрсету жайы сөз болды. «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында табиғатты қорғау мәселесіне де ерекше назар аударылды.
ОСДП-ның азаматтық тыңдауы: ТКШ реформасынан кибералаяқтықпен күреске дейін
Іс-шараға қала тұрғындары, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының, қоғамдық ұйымдар мен еңбек ұжымдарының өкілдері қатысты.
Талқылаудың өзегіне қарағандылықтарды күнделікті толғандыратын мәселелер арқау болды. Атап айтқанда, коммуналдық саланың жұмысы, кибералаяқтықтың көбеюі және өнеркәсіптік өңірдегі экологиялық ахуал сөз болды.
Кандидаттар ұсынған бастамалардың қатарында тарифтер, күрделі жөндеу және тұрғындардың құқықтарын қорғау мәселелерімен айналысатын ТКШ және МИБ бойынша жеке палата құру бар. Сонымен қатар интернет-алаяқтықпен күрес шараларын күшейту және ауа мен судың жай-күйі туралы мәліметтерге ашық қолжетімділікті қамтамасыз ету ұсынылды.
Партия өкілдері Қарағанды тұрғындарымен де кездесіп, лайықты еңбек жағдайы, қала инфрақұрылымын дамыту, қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру және халықтың өмір сүру сапасын арттыру мәселелерін талқылады.
«Байтақ» партиясы экологиялық бағытты жалғастырып жатыр
«Байтақ» жасылдар партиясы экологиялық бастамаларын ілгерілетуді жалғастырып, сайлауалды науқанын таңғы марафоннан бастады.
Партия ұйымдастырған марафонның алғашқы аялдамасы Арал болды. Экологиялық қозғалыс белсенділері табиғат алдындағы жауапкершілікті басты ұстаным ретінде алға тартып отыр.
Келесі қадам — «Биік мақсат — мықты команда» атты акцияның басталуы. Құрылтай депутаттығына кандидат Ұлан Мұсаев пен оның пікірлестері таза Қазақстан жолындағы ортақ мақсат төңірегінде бас қосты.
Үгіт-насихат кезеңінде «Байтақ» партиясы таза ауа мен судың маңызын, сондай-ақ адам денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны сақтауды насихаттауға басымдық беріп отыр.
Қазақстан Халық партиясының басымдықтары
Қазақстан Халық партиясының өкілдері spina bifida диагнозы бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың мәселелеріне назар аударды. Кандидаттар Болат Смағұлов, Ильяс Болатович және Виктор Поднебесный «Spina Bifida» қоғамдық қорының өкілдерімен кездесті.
Ата-аналар күнделікті кездесетін қиындықтары туралы айтып берді. Олардың қатарында медициналық көмек пен оңалту қызметтерін алу, қажетті техникалық құралдармен қамтамасыз етілу және әлеуметтік қолдауға қол жеткізу мәселелері бар.
Кездесу барысында тараптар балалар мен олардың отбасыларының өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін жүйелі шешімдерді талқылады.
Фермерлер, жастар және қымыз: «Ауыл» партиясы ауыл тұрғындарын несімен таңғалдырды?
«Ауыл» партиясы ауыл тұрғындарымен тікелей диалогты жалғастыруда. Бұл жолы партия төрағасы Қалижан Айтуғанов Құрылтай депутаттығына кандидаттармен бірге Ақмола облысындағы Үлгі ауылының тұрғындарымен кездесті.
Партия өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, фермерлерді қолдауға, агроөнеркәсіп кешенін дамытуға, заманауи технологияларды енгізуге және жастар үшін жаңа мүмкіндіктер жасауға басымдық берді.
Сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылықтарды дамытуға және ауылдық отбасылардың табысын арттыруға бағытталған «Құс: ауладан дастарқанға дейін» жобасына ерекше назар аударылды.
Өз кезегінде ауыл тұрғындары жолдарды жөндеу, әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, мемлекеттік қолдау және жұмыспен қамту мәселелерін көтерді.
«Ақ жол» сайлауалды науқанын подкаст, велошеру және сайлаушылармен кездесулер арқылы жалғастырып жатыр
«Ақ жол» демократиялық партиясы сайлауалды жұмысын бірден бірнеше форматта жалғастырып жатыр. Партия Құрылтай депутаттығына кандидаттардың қатысуымен өтетін подкасттар сериясын жариялады. Алғашқы қонақ — Юрий Ли. Ол қаржылық қауіпсіздік, микрокредиттеу және алаяқтықпен күрес мәселелерін талқылайды.
Сонымен қатар дене шынықтыру пәнінің мұғалімі А. Айболатовтың велошеруі жалғасуда. Батыс Қазақстан облысының тумасы әрі «Ақ жолды» қолдаушы азамат тұрғындардың аманат-тілектерін арқалап, Астанаға бет алған. Қазір ол Ақтөбе облысының Қобда ауданына жетті.
Ал партия атынан Құрылтай депутаттығына кандидат Андрей Линник Алматыдан Жамбыл облысының Меркі ауылына велосипедпен жолға шықты. Онда ол сайлауалды штабтың сайлаушылармен кездесулеріне қатысады.
Маңғыстау облысындағы партияның сайлауалды штабы да ерекше акция ұйымдастырды. Штаб өкілдері Қазақстанның Мемлекеттік туы мен «Ақ жол» партиясының туын көтеріп, ашық теңізге шықты. Партия бұл бастаманы алға нық қадам басудың, кәсіпкерлікті қолдаудың, әділетті экономика құрудың және ел үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашудың символы деп атады.
Respublica кәсіпкерлермен кездесуде төрт күндік жұмыс аптасына қатысты ұсынысты сынға алды
Respublica партиясы саяси қарсыластарының бастамаларына қатысты ұстанымын ашық білдіруді жалғастыруда. Бұл жолы ОСДП-ның төрт күндік жұмыс аптасына көшу туралы ұсынысы сынға ілікті.
Алматыда кәсіпкерлермен өткен бизнес-кездесуде Respublica партиясынан Құрылтай депутаттығына кандидат Мақсат Кикимов мұндай бастама жұмыс берушілер үшін туындайтын экономикалық салдарды ескермейтінін мәлімдеді.
Оның айтуынша, жұмыс уақыты қысқарған жағдайда жалақыны бұрынғы деңгейде сақтау ұсынылып отыр, алайда бизнестің қосымша шығындарын кім және қалай өтейтіні түсіндірілмеген.
Кездесу кәсіпкерлермен ашық диалог форматында өтті. Жиын барысында бизнесті дамыту мәселелерімен қатар, кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтіретін қолданыстағы тосқауылдар да талқыланды.