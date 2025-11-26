Жүктілік және босануға байланысты төлемге өтінішті енді екінші деңгейлі банктер арқылы беруге болады
АТЫРАУ. KAZINFORM — Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен екінші деңгейдегі банктердің ақпараттандыру объектілері арқылы «Жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем тағайындау» мемлекеттік қызметін көрсету жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру туралы бірлескен бұйрық жобасын әзірледі. Құжатқа қатысты ақпарат «Ашық НҚА» порталында жарияланған.
— Пилоттық жоба өтініш берудің қашықтан орындалатын баламалы тәсілін енгізу мақсатында жүзеге асырылып отыр. Бұл жүктілік және босану бойынша әлеуметтік төлемді алу үдерісінің қолжетімділігі мен қолайлылығын арттырады, — делінген хабарламада.
Бұйрық жобасы туралы ақпарат 2025 жылғы 11 желтоқсанына дейін «Ашық НҚА» интернет-порталында қоғамдық талқылау үшін жарияланды.
Айта кетейік, жүктілік пен босану төлемдерінің көлемі кейінгі 5 жылда 5 есе артты.