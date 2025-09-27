KZ
    11:48, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Жүлде қоры – 3 000 000 теңге: Елордада ең жүйрік тазы анықталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада шырға тарту бойынша «Тазы Гран-При» байқауы өтіп жатыр. Жарысқа 17 өңірден 69 тазы қатысады.

    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Қазақ тазы спорт федерациясы үшінші мәрте жарыс ұйымдастырып отыр. Алғашқы жарысқа 20 өңірден 150 тазы қатысты. Екінші бәсекеге 220 тазы жиналды. Бірақ бұл жолы санға мән берген жоқпыз. Іріктеуге 300-ден аса адам жазылды. Солардың арасынан ең мықты деген 70-ке жуық тазыны таңдадық. Бүгін 37 арлан мен 32 қаншық бөлек жарысады, - деді Қазақ тазы спорт федерациясының құрылтайшысы Нұрқожа Ерсайын.

    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Байқаудың жалпы жүлде қоры – 3 000 000 теңге.

    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    жарыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    тазы жарысы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Бірінші орын алған 2 тазыға 750 мың теңгеден, екінші орын иегерлеріне 500 мыңнан, үшінші орынға 250 мың теңгеден беріледі, – деді ұйымдастырушы.

    тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Ең жүйрік тазы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    жарыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    жарыс
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Айта кетейік, қазақ тазылары Хельсинкидегі Дүниежүзілік иттер көрмесінде әлемге таныстырылды.

