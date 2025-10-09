KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:52, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Жүлде қоры – 4,5 млн теңге: «Отанды сүю – жүректен» республикалық байқауы басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін насихаттау, патриоттық рухты нығайту және ұлттық құндылықтарға құрметті арттыру мақсатында «Отанды сүю – жүректен» республикалық байқауы жарияланды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.

    байқау
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Конкурс мобилография, шығармашылық жұмыстар және ғимараттар мен аулаларды безендіру бағыттары бойына ұйымдастырылды.

    Байқаудың жалпы жүлде қоры – 4 500 000 теңге.

    Өтінімдер 2025 жылғы 6 қазаннан 22 қазанға дейін қабылданады. Қорытынды іс-шара Астана қаласында 25 қазан – Республика күні өтеді.

    Байқау ережесі ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтында жарияланған.

    Қосымша ақпарат алу үшін 8 (7172) 74 05 51 телефонына хабарласуға немесе өтінімдерді [email protected]электронды поштасына жолдауға болады.

    Ақтөбеде халықаралық «Әдебиет. Рух. Қоғам» әдеби байқауының жеңімпаздары марапатталғанын жазған болатынбыз.

    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Республика күні Қоғам
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
