Жұмабай Нұржан Азия чемпионатында екі алтын алып, екі рекорд орнатты
АСТАНА. KAZINFORM — Ташкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында 95 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі жарыстың ең жас қатысушысы Жұмабай Нұржан екі алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Ауыр атлетика федерациясының баспасөз қызметі.
Жұмабай Нұржан Ташкенттегі жарысқа 2026 жылғы әлем чемпионы мәртебесінде келіп, әлемдік ауыр атлетиканың көшбасшысы екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Оның нәтижелері:
- Жұлқа көтеру — 159 кг
- Серпе көтеру — 195 кг
- Қос сайыс қорытындысы — 354 кг
— Жарыс қорытындысы бойынша Нұржан Азия құрлығының ең мықты атлеті атанды! Спортшы жеке жаттықтырушысы Нуруллаев Азаматтың жетекшілігімен жаттығады. Қазақстан халқын осындай тамаша оқиғамен, спортшымыздың жарқын әрі сенімді жеңісімен құттықтаймыз! — делінген федерация таратқан ақпаратта.
Бұған дейін Аянат Жұмағали ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатының чемпионы атанғанын жазғанбыз.