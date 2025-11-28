KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Швейцария арасындағы тауар айналымы 1,1 млрд доллар болды

    АСТАНА. KAZINFORM –  Бүгін Астанада вице-премьер — ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Қазақстан-Швейцария іскерлік кеңесінің V отырысын ашты. Бұл туралы Экономика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Серік Жұманғарин
    Фото: Экономика министрлігі

    Өз сөзінде ол Швейцария Қазақстан экономикасындағы жетекші инвестордың бірі болып қала беретінін атап өтті. Швейцариялық компаниялар энергетика, машина жасау, тамақ және фармацевтика өнеркәсібінде, бірқатар технологиялық салада жұмыс істейді.

    — 2025 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы шамамен $1,1 млрд болды. Қазақстан машина жасау, фармацевтика, медицина және биотехнология, цифрландыру, көлік-логистикалық инфрақұрылым мен жаңартылатын энергия көздері салаларында швейцариялық бизнестің қатысуын арттыруға ниетті, — делінген министрлік хабарламасында. 

    Жұманғарин: Қазақстан — бүгінде өнеркәсіптік кластер қалыптастыруға дайын алаң
    Фото: Экономика министрлігі

    Вице-премьер Қазақстанның инвесторларға барынша қолайлы жағдай жасауға дайын екенін атап өтті.

    — Екі ел ынтымақтастығындағы маңызды жобаның бірі — Астанадағы «Штадлер Қазақстан» компаниясының базасында жолаушылар вагоны өндірісін локализациялау. Бүгінде 557 жоғары технологиялық вагон жеткізуге келісімшарт жасалды. Оның алғашқы тобы жыл соңына дейін жеткізіледі, — делінген хабарламада.

    Жұманғарин: Қазақстан — бүгінде өнеркәсіптік кластер қалыптастыруға дайын алаң
    Фото: Экономика министрлігі

    Серік Жұманғарин Қазақстан Швейцарияның, соның ішінде Лугано қаласының, цифрлық валютаны дамытудағы және блокчейн технологиясын қолданудағы тәжірибесіне қызығушылық танытатынын бөлек атап өтті.

    — Қазақстан — бүгінде өнеркәсіптік кластер қалыптастыруға дайын алаң. Біз консорциумдар құруға, технологиялық кооперацияны дамытуға дайынбыз, — деді вице-премьер.

    Жұманғарин: Қазақстан — бүгінде өнеркәсіптік кластер қалыптастыруға дайын алаң
    Фото: Экономика министрлігі

    Отырыс соңында қатысушылар ынтымақтастықты дамытуға және өзара іс-қимылдың әртүрлі саласында екіжақты сауда-экономикалық қатынасты нығайтуға бағытталған бірқатар құжат пен келісімге қол қойды.

    Қазақстан-Швейцария іскерлік кеңесі екі елдің іскер топтары арасындағы ынтымақтастықты дамыту үшін 2012 жылы құрылған үйлестіру және консультациялық орган.

    ҚШІК-нің негізгі міндеттері:

    сауда-инвестициялық өзара іс-қимылды нығайту;
    Қазақстан мен Швейцария бизнесі арасындағы тікелей байланыс пен ақпарат алмасуды қолдау;
    сауда-экономикалық ынтымақтастықтағы кедергілерді жою;
    бизнес жүргізу жағдайын жақсарту бойынша ұсынымдар дайындау.
    Ынтымақтастықтағы басым бағыттар: энергетика, машина жасау, КТО және кадрлар даярлау, өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды басқару, фармацевтика, теміржол көлігі. 

    Айта кетелік Швейцария Федералды Кеңесінің вице-президенті Ги Пармелан Kazinform агенттігіне берген эксклюзивті сұхбатында Қазақстан қалайша Берннің Орталық Азиядағы басты серіктесіне айналғанын атап өткен еді

    Тегтер:
    Машина жасау Швейцария Өнеркәсіп Энергетика Экономика Шағын бизнес Сауда Инвестициялар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар