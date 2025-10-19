Жұмыс барысында табандылықпен қатар шынайы жанашырлық қажет - әлеуметтік қызметкер
АҚТАУ. KAZINFORM – Әлеуметтік қызметкер – қоғам жанашыры. Ол өмірлік қиын жағдайға тап болған жандарға қолдау көрсетудің тетіктерін үйлестіруші. Осы салада 10 жылдан аса уақыт еңбек етіп жүрген Динара Ақбердіқызының айтуынша, бұл жұмыс сырт көзге жеңіл көрінгенімен, шын мәнінде, үлкен төзім мен табандылықты қажет етеді.
Динара Ақбердіқызы – Ақтау қалалық №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында мейірім мен кәсіби біліктілікті терең меңгерген мамандардың бірі. Ол әлеуметтің әлжуаз тобына арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету шараларын ұйымдастырып, ерекше балалардың ата-аналары мен қамқоршыларымен жұмыс істейді.
- Әлеуметтік қызмет көрсету, халықпен тікелей жұмыс істеу – бұл әдістемелік білім мен дағдыларды талап ететін еңбек. Адамдар қиын өмірлік жағдайда біздерге жүгінеді. Сондықтан әлеуметтік қызметкерлердің мінез-құлқы қоғамның сенімін нығайтуы керек. Сапасыз қызмет көрсету мен жанжалды жағдайлардың алдын алу үшін кәсіби этиканы сақтаймыз. Әсіресе, әрбір баланың жеке ерекшелігін ескеріп, оған жеке бағдарлама жасау қажет. Жұмыс барысында табандылық, төзімділік пен кәсібилік қана емес, сонымен қатар үлкен жүрек пен шынайы жанашырлық қажет, – дейді әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман Динара Ақбердіқызы.
Динара Ақбердіқызы қоғам игілігіне адал қызмет етіп, өңірде әлеуметтік саланы дамытуға айтарлықтай үлес қосып жүрген білікті маман. Адал қызметі үшін, ата-аналардың алғысына бөленген.
- Біздің жұмыс сырт көзге жеңіл көрінгенімен, шын мәнінде, үлкен төзімділік пен табандылықты қажет етеді. Әлеуметтік әділдік пен гуманизм қағидатына иек артып, арнайы кәсіби этика мен моральдық тұрақтылықты, эмоционалдық теңгерімді жете меңгерген кадрлар бұл саланың негізін құрайды. Әсіресе психоневрологиялық ауытқуы бар балаларды әлеуметтік бейімдеу, қоғамға кіріктіру, өмір сүру сапасын жақсарту білікті маманның бағыттауымен жүзеге асады. Денсаулығында ақауы бар балалалармен жасөспірімдердің қабылдау, түйсіну, білім, білік дағдыларын іштей тұтастырып, оларды еркін қолдануға үйрету – біз сияқты мамандардың кәсіби дайындығына тікелей байланысты, - дейді ол.
Кейде қарапайым адами қарым-қатынастың өзі - қамкөңіл жандардың көңіліне демеу болады. Әлеуметтік қызметкер мұхтаж жанды кез-келген жағдайда қолдауға әзір тұрады.
- Әлеуметтік қызметкерлер тұрғындардың құқын қорғауға, жәрдемақыны рәсімдеуге, уақытша баспана іздеуге, азық-түлік пен киім-кешек жеткізуге көмектеседі. Олар сондай-ақ, күйзелісте жүрген адамдарға кеңес беріп, эмоционалдық алаңдаушылықтарды еңсеруге, психологиялық денсаулықты қалпына келтіруге қолдау көрсетеді. Азаматтардың жұмысқа орналасуына, жаңа дағдыларды үйренуге, қоғамға бейімделуіне ұйытқы боламыз, - дейді маман.
Ақтау қалалық №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында 4 жастан 18 жасқа дейінгі психоневрологиялық ауытқушылығы бар балаларға түрлі бағытта қызмет көрсетіледі.
- Мен өз жұмысымның маңызын түсінемін. Әлеуметтік қызметкер ақыл-ой дамуында тежелісі бар балалармен қарым-қатынаста тек маман ретінде ғана емес, сондай-ақ қамқоршы, тәрбиеші, психолог, дос ретінде қызмет атқарады. Біз бұны қызметтік міндет деп емес, адамгершілік парыз деп есептейміз, - дейді Динара Ақбердіқызы.
Динара Ақбердіқызы тек балалар емес, жалғызілікті қариялар мен ерекше мұқтаждығы бар жандарға да қолдау көрсетіліп, жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтады. Осы тұста, қоғам да осы жандарға мейірімділік танытса игі.
- Бұл негізінде қоғамға ортақ парыз ғой. Десе де, жан жылуына мұқтаж жандарға әр кез мейірбандық танытатын мәртебелі мамандық иелері – әлеуметтік қызметкерлердің бұл істе үлесі басым екені сөзсіз. Олар – ізгілікке, жақсылыққа жаны құмар, өзгенің қайғысына ортақтасып, қиналған адам көрсе, қол ұшын созып, көп саралап жатпай, көмегін еш аямайтын жандар. Әлеуметтік қызметкерлердің осы салада тұрақтап қалуы да осы қасиеттерінде. Себебі, қызмет алушының бабын табу мақсатында қалтқысыз қызмет ету дене күшімен бірге психологиялық табандылықты аса қажет етеді. Бұл үлкен жүректі, ізгі адамгершілік қасиеттер бойына ұялаған, өзінен гөрі өзгелерге болсын дейтін адамның ғана қолынан келетін іс. Қызметте болсын, жеке өмірде, жалпы айналамызда осындай мейірімді адамдардың көп болғаны қандай ғанибет, - дейді әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман Динара Ақбердіқызы.
Бұған дейін, Еліміздің үздік әлеуметтік қызметкерлері арасында байқау жарияланған болатын.