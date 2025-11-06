KZ
    09:36, 06 Қараша 2025

    Жұмысқа қабылдау басталды: LRT жүйесіне қызметкерлер іріктеліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – «City Transportation Systems» ЖШС Астанадағы жеңіл рельсті көлік (LRT) жүйесінде жұмыс істеу үшін қызметкерлерді қабылдау басталғанын хабарлады.

    Третий поезд LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

    Компания мына лауазымдарға үміткерлер іздейді:

    1. Станциялардың ауысым басшылары;

    2. Станция кезекшілері;

    3. Жылжымалы құрам орталығының қозғалыс диспетчерлері;

    4. Жылжымалы құрам орталығының орталықтандыру бекетінің диспетчерлері;

    5. LRT жабдықтары мен инфрақұрылымын басқару орталығының диспетчерлері;

    6. Дабыл техниктері;

    7. Байланыс техниктері;

    8. Электр монтерлері;

    9. Жол жөндеу учаскесінің шеберлері;

    10. Жабдықтарды жөндеу слесарьлары;

    11. Қойма меңгерушілері.

    - LRT жүйесінде жұмыс істейтін болашақ мамандарды оқыту жұмыс беруші есебінен жүргізіледі. Теориялық және практикалық дайындық Қазақстанда және Қытай Халық Республикасында өтеді. Курстың ұзақтығы мамандыққа байланысты - 4-6 ай. Бағдарлама аяқталған соң қатысушыларға халықаралық үлгідегі сертификат табысталып, барлығы LRT бөлімшелеріне жұмысқа орналастырылады, - делінген ақпаратта.

    Үміткерлерге қойылатын талаптар:

    – көлік, машина жасау, электр техникасы немесе тиісті салалар бойынша жоғары немесе орта-арнаулы білім;
    – кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі.

    Толық біліктілік талаптары cts.gov.kz сайтында жарияланған. Түйіндемелер осы сайт арқылы қабылданады.

    Айта кетейік, Астанада LRT желісі Қосшыға қарай ұзартылады.

