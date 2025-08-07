Жүргізуші аптап ыстықта жолға шығарда нені ескеру керек
АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің оңтүстігінде аптап ыстық қайта басталды. ҚазАвтоЖол компаниясының мамандары +30°C және одан жоғары ауа температурасы көлік қозғалысы үшін қауіп төндіретінін ескертіп, жүргізушілерге жолға шығар алдында назар аударатын маңызды кеңестер ұсынды.
Көліктегі негізгі қауіптер және алдын алу жолдары:
Қозғалтқыштың қызып кетуі
Салқындатқыш сұйықтықтың жеткіліксіздігі, радиатордың ластануы немесе термостаттың ақауы қозғалтқыштың қызып кетуіне себеп болады.
Не істеу керек:
– антифриз деңгейін тексеру
– радиатор тазалығына көз жеткізу
– ұзақ жолдан соң қозғалтқышты бірден сөндірмей, біраз суыту
Кондиционерді шамадан тыс қолдану
Ұзақ уақыт тоқтаусыз жұмыс істеген салқындатқыш жүйе қозғалтқышқа салмақ түсіреді.
Кеңес: кондиционерді орташа қуатта қолданыңыз және қажет болғанда өшіріп, желдетуді қолданыңыз.
Өрт шығу қаупі
Көлік ішіндегі жоғары температура салондағы кейбір заттардың жануына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.
Көлікте қалдыруға болмайтын заттар:
– аэрозоль баллондар
– power bank, зарядтағыштар
– пластикалық бөтелкелер
– көзілдірік, әйнек заттар
Электр жүйесі мен сымдардың қызып кетуі
Ескірген немесе ақаулы сымдар ыстықта жылдам қызып, қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
Кеңес: көлігіңіздегі электр сымдарының жай-күйін тексертіп тұрыңыз.
Катализатордың шамадан тыс қызуы
Техникалық ақау болған жағдайда катализатордан от шығуы мүмкін.
Кеңес: дыбысты бәсеңдеткіш жүйені жоспарлы түрде тексеріп отырыңыз.
Жүргізуші денсаулығына төнетін қауіп
Ыстық кезде зейін қою қабілеті төмендейді, бұл — жол-көлік оқиғасына тікелей қауіп.
Кеңес:
– әр 1,5–2 сағат сайын тоқтап, демалыңыз
– жолға таңертең немесе кешке шығыңыз
– көлікте қосымша ауыз су ұстаңыз
Өрт сөндіргіштің болмауы
Кеңес:
– өрт сөндіргіш құрал міндетті түрде көлікте болсын
– оны оңай алуға болатын жерде сақтаңыз
- Сапарға шығарда ауа райы мен көлік жай-күйін тексеріңіз. Жол қауіпсіздігі – өз қолыңызда, - делінген ҚазАвтоЖол таратқан кеңесте.
Айта кетейік, Ақтөбе-Атырау тасжолындағы жол-көлік апатынан 4 адам көз жұмды.