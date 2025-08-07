KZ
    22:08, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Жүргізуші аптап ыстықта жолға шығарда нені ескеру керек

    АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің оңтүстігінде аптап ыстық қайта басталды. ҚазАвтоЖол компаниясының мамандары +30°C және одан жоғары ауа температурасы көлік қозғалысы үшін қауіп төндіретінін ескертіп, жүргізушілерге жолға шығар алдында назар аударатын маңызды кеңестер ұсынды.

    жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Көліктегі негізгі қауіптер және алдын алу жолдары:

    Қозғалтқыштың қызып кетуі

    Салқындатқыш сұйықтықтың жеткіліксіздігі, радиатордың ластануы немесе термостаттың ақауы қозғалтқыштың қызып кетуіне себеп болады.

    Не істеу керек:

    – антифриз деңгейін тексеру
    – радиатор тазалығына көз жеткізу
    – ұзақ жолдан соң қозғалтқышты бірден сөндірмей, біраз суыту

    Кондиционерді шамадан тыс қолдану

    Ұзақ уақыт тоқтаусыз жұмыс істеген салқындатқыш жүйе қозғалтқышқа салмақ түсіреді.

    Кеңес: кондиционерді орташа қуатта қолданыңыз және қажет болғанда өшіріп, желдетуді қолданыңыз.

    Өрт шығу қаупі

    Көлік ішіндегі жоғары температура салондағы кейбір заттардың жануына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.

    Көлікте қалдыруға болмайтын заттар:

    – аэрозоль баллондар
    – power bank, зарядтағыштар
    – пластикалық бөтелкелер
    – көзілдірік, әйнек заттар

    Электр жүйесі мен сымдардың қызып кетуі

    Ескірген немесе ақаулы сымдар ыстықта жылдам қызып, қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

    Кеңес: көлігіңіздегі электр сымдарының жай-күйін тексертіп тұрыңыз.

    Катализатордың шамадан тыс қызуы

    Техникалық ақау болған жағдайда катализатордан от шығуы мүмкін.

    Кеңес: дыбысты бәсеңдеткіш жүйені жоспарлы түрде тексеріп отырыңыз.

    Жүргізуші денсаулығына төнетін қауіп

    Ыстық кезде зейін қою қабілеті төмендейді, бұл — жол-көлік оқиғасына тікелей қауіп.

    Кеңес:

    – әр 1,5–2 сағат сайын тоқтап, демалыңыз
    – жолға таңертең немесе кешке шығыңыз
    – көлікте қосымша ауыз су ұстаңыз

    Өрт сөндіргіштің болмауы

    Кеңес:

    – өрт сөндіргіш құрал міндетті түрде көлікте болсын
    – оны оңай алуға болатын жерде сақтаңыз

    - Сапарға шығарда ауа райы мен көлік жай-күйін тексеріңіз. Жол қауіпсіздігі – өз қолыңызда, - делінген ҚазАвтоЖол таратқан кеңесте.

    Айта кетейік, Ақтөбе-Атырау тасжолындағы жол-көлік апатынан 4 адам көз жұмды.

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Көлік
